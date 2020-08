Cu o zi înaintea Congresului PSD, purtătorul de cuvânt al partidului, Lucian Romașcanu, a avut o ieșire nervoasă la adresa presei, folosind un limbaj suburban cu referire la jurnaliștii aflați la sediul central al social-democraților. Prezent în sala de conferințe a PSD, în așteptarea reporterilor care se aflau în curtea partidului și, la rândul lor, îl așteptau pe Marcel Ciolacu, Romașcanu s-a enervat și, neștiind că microfoanele camerelor de filmat sunt pornite, a spus: „O să mai primească o p... în c... toți”.

Voce 1: Da-i aiurea. De ce nu vin, nu-nțeleg

Romașcanu: Să nu-l piardă pe Ciolacu

Voce 1: A! De-aia, da

Romașcanu: Da, da' îi un pic jignitor. Ai purtător de cuvânt care vine să îți dea niște informații

Voce 1: Corect

Romașcanu: Dacă ăla îți spune no comment, ce faci? Nu dai nimic?

Voce 1: Sau se urcă în mașină, nu zice nimic ce faci tu?

Romașcanu: Ce faci cu publicul tău care vrea informații?

Voce: Da...

Romașcanu: Da' unde-i omul nostru de la cameră, frate? Unde-i omu' nostru de la tehnic?

(Voci cu explicații)

Romașcanu: Păi nu e sus

Voce 2: Nesimțire incredibilă

Romașcanu: Ăsta e sfârșitul unei frumoase prietenii

Voce 2: Păi pe bune

Romașcanu: O să mai primească o p... în c... toți

Voce 2: Nici aia, poate le place

Romașcanu: S-ar putea.

Voce 2: Suntem singuri.

Voce 3: Nu, da' este incredibil așa ceva

Ulterior, purtătorul de cuvânt al PSD și-a prezentat scuze pentru limbajul folosit la adresa presei, susținând că este nervos din cauza contextului politic fierbinte, generat de racolările făcute de PNL în rândul PSD-iștilor.

”#scuzepublice. Azi, înaintea conferinței de presă, pe un fond încărcat, se pare că am avut o scăpare de limbaj pe care o regret. În contextul plecărilor din partid am avut o reacție exagerată care, totuși, fiind în spațiu privat și într-o conversație privată, n-ar fi trebuit să fie făcută publică. A fost făcută publică și, în consecință, îmi prezint scuzele de rigoare. Repet, daca a existat o ieșire nepotrivită, aceasta a fost exclusiv generată de traseiștii acestei perioade. Respect presa, am peste 20 de ani de muncă în această industrie, îi asigur și pe această cale pe jurnaliști de tot respectul meu. Mulțumesc pentru înțelegere! PS. înțeleg blamul politic al celor din PNL în special, e campanie. Sunt convins că dumnealor, în spațiu privat, își aleg cu mare grijă cuvintele...”, a scris Romașcanu pe pagina sa de Facebook.