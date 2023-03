R. Bogdan, după ce a fost comparat de Aurescu cu Sputnik: „Nu vă lăsaţi manipulaţi de agenţii dezinformării putiniste”. Reacții din PNL

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan scrie, luni, pe Facebook, că ajutorul dat Ucrainei trebuie să continue fără echivoc, pe toate planurile, el răspunzând, astfel, afirmaţiilor ministrului de Externe Bogdan Aurescu, care declarase că în plin război al Rusiei contra Ucrainei, Rareş Bogdan cerea să blocăm la graniţă cerealele ucrainene. „Nu vă lăsaţi manipulaţi de agenţii dezinformării putiniste!”, spune Rareş Bogdan. Între timp, liderii PNL reacționează la scandalul Rareș Bogdan-Bogdan Aurescu. „E o insinuare exagerată”, a declarat primvicepreședintele PNL, Dan Motreanu, referitor la afirmațiile lui Bogdan Aurescu despre care spune că nu ar fi trebuit să exprime poziții publice „care să afecteze PNL”.

Rareș Bogdan a publicat pe Facebook un mesaj în care se referă la fermierii români și la „scrisoarea prin care România şi alte 5 state (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia) cer compensaţii pentru pierderile suferite de fermieri în urma războiului din Ucraina.”

Acesta își încheie mesajul pe Facebook cu o precizare, care pare o trimitere la replica ministrului de Externe Bogdan Aurescu.

„Precizare: ajutorul dat Ucrainei trebuie să continue fără echivoc, pe toate planurile! La această oră, ucrainenii lupta să-şi recupereze ţara, dar şi pentru a apăra UE! Nu vă lăsaţi manipulaţi de agenţii dezinformării putiniste!”, a spus Rareş Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a reacționat la conflictul dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu. Acesta spune că se aștepta de la ministrul de externe „să nu exprime o poziție publică care să afecteze PNL”.

„Cu siguranță există și nemulțumiri cu privire la activitatea și performanța miniștrilor PNL. Dar nici nu trebuie să uităm că este o perioadă foarte grea, dată de un context intern și international dificil în care ei își exercită atribuțiile, prerogativele si de aceea trebuie să apreciem și efortul pe care îl depun miniștrii. Rares Bogdan este primvice al partidului, ales cu un număr mare de voturi, este un coleg cu o contribuție importantă la scorul electoral obtinut de partid în ultimele bătălii electorale, iar intern coordonează strategia de comunicare a partidului. Și doar din aceste 2 ultime considerente are toate motivele să facă evaluări și propuneri. Sigur, acestea ar trebui să fie făcute în BPN-ul partidului, mai ales că în curând vor fi facute evaluări, probabil nu doar la nivelul miniștrilor ci și a secretarilor de stat, pentru că se apropie rotativa. Deocamdată, nu se știe cine va rămâne ministru și nici nu știu cine va merge ministru. Președintele partidului, care este și premier, are cu siguranță o evaluare și un set de propuneri pe care le vom vota în BPN. Totuși, subliniez că mă așteptam de la Ministrul de Externe, mai ales ca urmare a experienței pe care o are, să nu exprime o poziție publică care să afecteze PNL. Se pot spune multe despre Rareș Bogdan, dar că este prorus este o insinuare exagerată”, a declarat europarlamentarul Dan Motreanu.

Reacția sa vine după ce Bogdan Aurescu a ripostat, luni, într-o declarație fără precedent pentru un diplomat extrem de reținut în afirmații politice, spunând că a fi atacat de Rareș Bogdan este ca și cum ar fi atacat de Sputnik.

Rareș Bogdan a declarat, duminică, într-o emisiune televizată, că ministrul Aurescu a fost pus în funcție de „statul român”, și că ar trebui demis din funcție.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a declarat luni, la Digi24, că scandalul dintre Rareș Bogdan și ministrul de externe Bogdan Aurescu este „o discuţie între un politician şi un diplomat de carieră”.

„Vă pot confirma că partidul l-a numit pe domnul Bogdan Aurescu acolo”, a răspuns Stroe, întrebat despre afirmația lui Rareș Bogdan potrivit căreia Aurescu a fost numit de „stat”.

„A fost decizia noastră la momentul respectiv ca opțiunea pentru zona de externe să fie pentru un diplomat de carieră, un diplomat cu foarte bună reputație și experiență, un om foarte bine conectat la zona relațiilor internaționale, care să conducă acest portofoliu. Este un portofoliu asumat de Partidul Național Liberal, iar Bogdan Aurescu a fost nominalizarea noastră acolo. Poate că în aceste vremuri e oarecum bine să ai un specialist în domeniu care să gestioneze situația politicii externe”, a mai spus Stroe.

„Este poziția și viziunea domnului Rareș Bogdan în legătură cu activitatea domnului Aurescu. În schimb, vă pot menționa faptul că aprecieri și, bineînțeles, evaluarea activității fiecărui ministru în parte o face primul ministru Nicolae Ciucă. Ba mai mult decât atât, există în momentul de față o activitate extrem de susținută în plan extern, lucru de altfel, pe care și dumneavoastră l-ați reflectat. Eu cred că este doar o discuție între un politician și un diplomat de carieră. Într-adevăr, s-ar putea să fie diferențe de optică în legătură cu ce poți face și ce nu poți face în aceste vremuri în plan extern, dar nu mă îndoiesc că vreunul din participanții la această discuție n-ar susține politica de stat a țării noastre, ca membră a NATO, a Uniunii Europene, apartenență pe care, în mod evident, trebuie să o valorificăm la maxim, mai ales în acest context internațional extrem de tensionat”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă au existat consultări și cu președintele Klaus Iohannis înaintea înaintării acestui nume a lui Bogdan Aurescu pentru funcția de ministru de externe, Stroe a spus că „noi parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis l-am asumat mereu. Ba mai mult decât atât, știți foarte bine, a existat o conlucrare foarte, foarte bună între noi și Administrația Prezidențială, între fostul președinte al PNL, Klaus Iohannis, actual președinte al României și PNL”.

„Important este că decizia a fost luată în structurile de conducere ale Partidului Național Liberal și, în mod implicit, asumată de întreg partidul, în momentul în care s-a făcut”, a concluzionat acesta.

