R. Bogdan: M-am luptat cu personaje mult mai cultivate decât Ciolacu. Ponta citise 1.500 de cărți în plus față de el. Dragnea era abil

Coaliția se pregătește pentru o ședință tranșantă. Ar putea ieși cu scântei, pentru că tensiunile cresc. În ultima perioadă, nu trece o zi fără noi atacuri în presă. PSD va conduce România și după 2024, cu sau fără PNL - este cea mai recentă săgeată lansată de liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. Tot el l-a ironizat public pe prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, în timp ce ministrul Muncii i-a acuzat pe liberali că mint populația când vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale. Europarlamentarul liberal a declarat duminică, la Digi24, că nu vrea să înceapă să vorbească despre Marcel Ciolacu, față de care are „câteva mii de cărți” citite în plus și care arată o cultură deficitară. „Să-și ia altă echipă de consultanță care să-i pună vorbele în gură. Să ne lase în pace, să se ocupe de guvernare”, a spus Rareș Bogdan. „Nu ne vom lăsa călcați în picioare, nici umiliți, și nici nu vom primi lecții”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Andreea Bratu, jurnalist Digi24: Ați auzit acuzațiile pe care le-a lansat ministrul Muncii. PNL minte, sau a mințit atunci când a vorbit despre eliminarea pensiilor speciale?

Rareș Bogdan: PNL nu a mințit, și dacă într-adevăr cei din PSD respectă populația României, nu se vor mai plânge, că au devenit niște plângăcioși naționali, și vor încerca să rezolve problema.

În PNRR există un jalon extrem de important, care înseamnă reforma pensiilor speciale și trecerea tuturor pensiilor pe contributivitate.

Domnul Budăi ar trebui să nu mai stea toată ziua să mintă pensionarii, cu plânsete de crocodil, și să rezolve problema. Are de prezentat o lege, cu care îl așteptăm la coaliție pentru a rezolva această problemă.

Suntem oameni serioși. Dacă vrem să ne plângem, să arătăm ce nu putem să facem în România, atunci continuăm acest cor național al plânsetelor pe umerii pensionarilor, și în realitate nu rezolvăm absolut nimic.

Eu, sincer, nu înțeleg nimic din toate aceste atacuri către PNL.

În loc să discutăm chestiuni legate de investiții în infrastructură, în loc să atragem investiții străine, noi putem deveni un centru de investiții. În loc să ne preocupăm de toate aceste lucruri, și românii să vadă că deschidem țara către investitori, că facem desanturi la Londra, la New York, la Tokyo, țările din Emirate, la Frankfurt, la Paris...

Andreea Bratu: Împreună sau fără PSD?

Rareș Bogdan: Împreună, dacă suntem la guvernare. Noi niciodată nu ne vom ataca partenerii de coaliție, dar mi se pare că toată imaginea de 32 de ani a PSD au făcut-o zob oamenii ăstia, pentru că pur și simplu se dovedesc niște copilandri. Adică, să te războiești în spațiul public, ditamai președintele de partid, și să vii cu vorbe care arată că inclusiv cultura ta e deficitară, mi se pare așa...

Eu mă refer la cei care caută permanent scandal, caută permanent zâzanie, în loc să se preocupe de adevăratele chestiuni care țin de țara asta.

E o suprapunere de crize. Avem o situație complicată la granița estică și nordică, avem o șansă uriașă de a intra în Schengen după 11 ani... În loc să te preocupe aceste lucruri extrem de importante pentru viitorul românilor și a României, noi ce facem? Ne jucăm la groapa de nisip și aruncăm cu vorbe în vânt jignind parteneri de coaliție. N-am suportat atât de multe jigniri, cred că de 3 ani, niciodată. De o săptămână, probabil din cauza scăderii în sondaje, nu îmi dau seama, pur și simplu suntem sub o tiradă zilnică, la care până acum ne-am ferit să răspundem.

Mi-e foarte greu, mi se pare că preocupările unor lideri de partid sunt cu totul în altă direcție. Duce la o continuare a conștientizării românilor, că clasa politică din România este departe de ceea ce ar trebui să fie, și de probleme ei.

Andreea Bratu: Aveți informații că PSD a coborât în sondaje?

Rareș Bogdan: Nu am informații, am certitudini, că văd. Au scăzut și îi doare, De asta se agită de o săptămână, urlă din toți rărunchii, vor să creeze zâzanie, vor să creeze din partea noastră... ne atacă ba pe mine, ba pe Alina Gorghiu, ba pe Dan Motreanu, ba pe Emil Boc, ba pe Ilie Bolojan. Pe cine prind, atacă. Ba pe miniștrii noștri. Că e Virgil, că e Bode. Nu, pe Bode am văzut că nu. Pe premier și pe el îi lasă, că trebuie să continue dialogul cu cineva.

Îi așteptăm cu propunerea de ministru al Apărării. Suntem într-o situație complicată, și țara asta trebuie să aibă un ministru al Apărării. Ne vor aduce la exasperare, ne vom pierde răbdarea și repet – am avut războaie publice și m-am luptat cu personaje mult mai cultivate decât Marcel Ciolacu. Probabil Victor Ponta citise cam 1.500 de cărți în plus față de Marcel Ciolacu, și avea ceva mai multă școală.

Liviu Dragnea era mult mai abil și mult mai șmecher decât Marcel Ciolacu, deși nu avea școală.

Deja încep să-mi pierd răbdarea.

Andreea Bratu: PNL îți dorește să continue coaliția de guvernare alături de PSD și în 2024? Social-democrații spuneau că pot și fără dumneavoastră.

Rareș Bogdan: Noi ne dorim să continuăm o guvernare stabilă pentru România, dar vă spun din start că nu ne vom lăsa călcați în picioare, nici umiliți, și nici nu vom primi lecții. Dacă vor înțelege un parteneriat asumat corect, echilibrat, în care să ne respectăm unii pe alții, și să înțelegem fiecare aportul pe care îl aducem în această guvernare, cu siguranță lucrurile vor fi foarte bune.

Altfel, sigur că coaliția va continua, dar va fi într-un continuu scandal, ceea ce nu va da bine și nu va face bine României. Eu sper să se oprească din aceste atacuri și să ne preocupe exclusiv guvernarea, și nu atacul la parteneri. Noi nu am atacat partenerii de guvernare, niciunul din prim-vicepreședinți, nici președintele partidului, nici secretarul general, nici leadership-ul local.

Să înceteze să ne mai atace, pentru că atfel, repet, eu am stat 15 ani în televiziune, eu am vorbele la mine, am vreo câteva mii de cărți în plus față de Ciolacu. Să mă apuc să vorbesc de el... Să-și ia altă echipă de consultanță care să-i pună vorbele în gură. Să ne lase în pace, să se ocupe de guvernare.

Marcel Ciolacu, despre Rareș Bogdan: Î ntotdeauna trebuie s ă existe „ nea Ion de la raion ”

Marius Budăi, ministrul Muncii: Stabilim foarte clar că nu au făcut nimic, că nu au putut să facă, nu au discutat măcar cu cei în cauză, să discute transparent să afle soluţiile şi acum vorbesc de ceea ce se întâmplă. Şi mint populaţia că s-ar putea, cu economiile făcute de acolo, să se majoreze pensiile celelalte. De la pensiile speciale. Impactul bugetar de acolo este de 0,1% din PIB. Aţi spus dvs. de un actual coleg de coaliţie care desfiinţa în 30 de zile (pensiile speciale - n.r.). Oare câte de 30 de zile au trecut de atunci şi până acum?

Marcel Ciolacu, președintele PSD, despre Rareș Bogdan: Întotdeauna trebuie să existe „nea Ion de la raion”, asta nu înseamnă că eu trebuie să îi răspund.

Editor : Liviu Cojan