R. Cazanciuc, despre solicitarea președintelui privind demisia premierului: „O declarație din epoca Băsescu”

Fostul ministru al Justiţiei Robert Cazanciuc spune că solicitarea preşedintelui Iohannis privind demisia premierului Viorica Dăncilă nu are suport constituţional şi a catalogat-o drept „o declaraţie politică din epoca Băsescu”.





„Preşedintele nu are atribuţii, solicitarea sa nu are suport constituţional. Este, din păcate, doar o declaraţie politică din epoca Băsescu. Preşedintele continuă să nu îşi înţeleagă rolul de mediator, cu atât mai pregnant în anul Centenar. Şeful statului poate cere demisia premierului, dar este doar un gest politic, nu un demers constituţional rezervat preşedintelui. Premierul are încrederea Parlamentului. Preşedintele nu trebuie să genereze conflicte, nu are voie să transforme eventuale opinii diferite în blocaje instituţionale'', a declarat, pentru Agerpres, Robert Cazanciuc, senator PSD.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că îi retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru, şi i-a cerut demisia.