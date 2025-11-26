Live TV

Video „Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în Parlament: strigăte despre corupție și războiul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Din articol
„De ce fugim de parlamentari?” Fotografii și glume cu președintele Cum a votat Opoziția

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii Opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?”, a strigat din sală și un senator PSD către colegii din USR.

Nicuşor Dan a venit în Parlament, miercuri, pentru a prezenta Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, adică planul prin care președintele promite să fie combătute evaziunea, dezinformarea, să îmbunătățească activitatea armatei, dar și să aducă o nouă față pentru politica externă a țării. 

Prezența lui Nicușor Dan nu a fost primită cu aplauze de către Opoziție, ba din contră. Aleși de la AUR, POT și neafiliați au intervenit în numeroase rânduri în timp ce președintele prezenta noua strategie. 

„Cetățenii nu sunt proști”, a strigat Anamaria Gavrilă din rândul parlamentarilor POT, în momentul în care șeful statului vorbea despre combaterea dezinformării în mediul online.

Pe lângă problema dezinformării și sprijinul pentru Ucraina i-a nemulțumit pe aleșii din Opoziție. Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, ales pe listele SOS România, Dan Tănasă, deputat AUR, dar și alți parlamentari au strigat din bănci atunci când Nicușor Dan a vorbit despre Ucraina. 

„De ce fugim de parlamentari?”

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a luat o pauză după ce Nicușor Dan și-a încheiat discursul, astfel încât președintele să poată ieși din sală. „De ce fugim de parlamentari?”, i-a transmis Anamaria Gavrila, președinta POT. 

Fotografii și glume cu președintele

Înainte să plece din sala de plen, Nicușor Dan a mers să vorbească cu senatorii și deputații USR, care nu au ratat ocazia de a se fotografia cu șeful statului. Inclusiv candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care este și deputat. 

Momentul președintelui cu aleșii USR a fost taxat de un senator PSD. „Râdeți cu el sau de el?”, le-a transmis senatorul Cristian Resmeriță parlamentarilor USR. 

Cum a votat Opoziția

Strategia de Apărare pentru următorii cinci ani a trecut cu majoritate de voturi. Totuși, o parte din aleșii AUR, POT, SOS România și neafiliații au fost contra: 4 voturi „împotrivă” de la AUR, 10 de la SOS România, 10 de la POT, 13 voturi „împotrivă” de la neafiliați și 6 de la grupul PACE. George Simion, liderul AUR, a votat pentru adoptarea Strategiei. Acesta a spus de la tribuna Parlamentului că parlamentarii săi vor susține inițiativa, dar că nu sunt de acord cu discursul lui Nicuşor Dan.

Citește și: VIDEO Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Parlament: „Administrația nu ține pasul cu așteptările cetățenilor”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
3
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
4
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
5
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladirea SRI
Nicușor Dan vrea unitate specială la SRI pentru corupție. Ce spune despre implicarea Codruței Kovesi
violenta impotriva femeilor
Lege mai dură împotriva agresorilor: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică
Nicusor Dan original_vizita_germania_diaspora_18_iulie_2025 la microfon, declaratii
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Se întâmplă și în alte locuri din Europa
lei bancnote
Nicușor Dan, despre riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR: „Sper la flexibilitate din partea UE”
nicusor dan
Parlamentul a aprobat Strategia Națională de Apărare prezentată de Nicușor Dan: Administrația nu ține pasul cu așteptările cetățenilor
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina...
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de...
Paris, France - May 14, 2020: Young woman on her bike with a surgical mask to protect herself from covid-19 in a street in Paris
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar...
ambulanta mapn implicata intr-un accident
Accident grav în București cu o ambulanță a MApN în care se aflau mai...
Ultimele știri
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...