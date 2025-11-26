Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii Opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?”, a strigat din sală și un senator PSD către colegii din USR.

Nicuşor Dan a venit în Parlament, miercuri, pentru a prezenta Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, adică planul prin care președintele promite să fie combătute evaziunea, dezinformarea, să îmbunătățească activitatea armatei, dar și să aducă o nouă față pentru politica externă a țării.

Prezența lui Nicușor Dan nu a fost primită cu aplauze de către Opoziție, ba din contră. Aleși de la AUR, POT și neafiliați au intervenit în numeroase rânduri în timp ce președintele prezenta noua strategie.

„Cetățenii nu sunt proști”, a strigat Anamaria Gavrilă din rândul parlamentarilor POT, în momentul în care șeful statului vorbea despre combaterea dezinformării în mediul online.

Pe lângă problema dezinformării și sprijinul pentru Ucraina i-a nemulțumit pe aleșii din Opoziție. Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, ales pe listele SOS România, Dan Tănasă, deputat AUR, dar și alți parlamentari au strigat din bănci atunci când Nicușor Dan a vorbit despre Ucraina.

„De ce fugim de parlamentari?”

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a luat o pauză după ce Nicușor Dan și-a încheiat discursul, astfel încât președintele să poată ieși din sală. „De ce fugim de parlamentari?”, i-a transmis Anamaria Gavrila, președinta POT.

Fotografii și glume cu președintele

Înainte să plece din sala de plen, Nicușor Dan a mers să vorbească cu senatorii și deputații USR, care nu au ratat ocazia de a se fotografia cu șeful statului. Inclusiv candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care este și deputat.

Momentul președintelui cu aleșii USR a fost taxat de un senator PSD. „Râdeți cu el sau de el?”, le-a transmis senatorul Cristian Resmeriță parlamentarilor USR.

Cum a votat Opoziția

Strategia de Apărare pentru următorii cinci ani a trecut cu majoritate de voturi. Totuși, o parte din aleșii AUR, POT, SOS România și neafiliații au fost contra: 4 voturi „împotrivă” de la AUR, 10 de la SOS România, 10 de la POT, 13 voturi „împotrivă” de la neafiliați și 6 de la grupul PACE. George Simion, liderul AUR, a votat pentru adoptarea Strategiei. Acesta a spus de la tribuna Parlamentului că parlamentarii săi vor susține inițiativa, dar că nu sunt de acord cu discursul lui Nicuşor Dan.

Editor : A.G.