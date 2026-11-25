Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că Guvernul caută bani în plus pentru rectificarea bugetară, deși aceasta nu este definiția rectificării. El acuză că „cei care au blocat niște lucruri pentru care nu mai primim acești 3,4 miliarde de euro (din PNRR-n.red.) au ajuns să le trebuiască acești bani”.

„Nu e simplu. Și îmi dau seama că acolo sunt tot felul de bătălii, pentru că sunt mulți miniștri care ar mai avea nevoie, dar, totuși, rectificarea înseamnă să iei de colo niște bani care nu prea s-au cheltuit din diverse motive și să îi pui dincolo. Nu să mai luăm de undeva din afară niște bani.

Eu, după câte înțeleg, nu se face o rectificare bugetară, ci se face o căutare de bani pe unde o mai putea, cum o mai putea, ca să mai adăugăm în anumite locuri unde sumele necesare cerute sunt mult mai mari decât sumele care s-ar putea aduna din locuri de unde nu s-a cheltuit. Așa că, într-adevăr, situația nu e roză.

Cred că înțelege toată lumea de ce a fost lăsat Nazare la Finanțe, că dacă era un ministru PSD, era o problemă. «De aia am luat și niște independenți cu noi, ca să avem pe cine să dăm vina». Nu e în stare să facă rectificarea, până nu află de la Uniunea Europeană.

Rectificarea ar trebui să o facă cu banii noștri și cei de la Uniunea Europeană să vină și să intre în bugetul mare care a fost împărțit. Adică banii ăștia de care vorbim, că nu știm dacă mai vin sau nu, ei au fost împărțiți la începutul anului, pentru că ei sunt bani vechi, adică să știe de ei”, spune Radu Berceanu.

Fostul politician susține că banii pe care România probabil nu-i va mai primi din ultimele cereri de plată pe PNRR ar fi trebuit să fie disponibili pentru rectificare, conform bugetului construit inițial pentru 2026.

„De fapt, ce nu se spune, ca să înțeleagă toată lumea, este că s-ar putea ca o parte din banii ăștia, vreo jumătate, să nu mai vină. Deci ei sunt lipsă în bugetele diverselor instituții. Să nu mai vină din cauză că nu am rezolvat niște cerințe care noi le-am spus: uite, facem asta, facem legea salarizării unitare.... cine s-a opus la legea salarizării unitare? Pentru că putem să ne uităm la ăia 3,4 miliarde, de ce nu mai vin și aflăm imediat că sunt un număr de puncte care nu s-au bifat. De către cine? Păi, de către noi, adică din Parlament, că nu s-a rezolvat. Păi, cine din Parlament s-a opus? Și ne dăm seama imediat.

E pe cale să se întâmple un lucru interesant. Cei care au blocat niște lucruri pentru care nu mai primim acești 3,4 miliarde de euro (din PNRR – n.red.) au ajuns să le trebuiască acești 3,4 miliarde. Dacă atunci ar fi avut altă poziție, acum ar fi avut banii”, afirmă fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu.

El spune că are „mari îndoieli” că proiectul de buget va fi gata și va fi trimis în Parlament până la sfârșitul anului.

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Editor : Alexandru Costea