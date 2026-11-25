Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că în ceea ce privește discuțiile privind comasarea Municipiului București cu județul Ilfov, parte a planului de reorganizare administrativ-teritorială, „ar trebui început mai întâi cu unificarea Bucureștiului, cu comasarea Bucureștiului cu el însuși”, pentru că este un oraș cu 7 primării.

„Eu am locuit vreo 20 și ceva de ani în București și acum locuiesc în Ilfov. Cred că ar trebui început mai întâi cu unificarea Bucureștiului, cu comasarea Bucureștiului cu el însuși, pentru că un oraș cu șapte primari și cu atât de multă diferențiere, chiar luptă, între sectoare și Primăria Capitalei, între sectoare vecine, care de la bulevardul ăsta încolo e sectorul ăla și cine pune pomii după partea asta și cine îi pune după partea cealaltă. Asta este o problemă veche, care trenează. Și dacă tot s-a început cu discuții administrative, ar trebui și aici făcut ceva.

În legătură cu comasarea, e o problemă și de bani, pentru că foarte multă lume care doarme în județul Ilfov, lucrează în București, folosește toată infrastructura Bucureștiului, plătește taxe acolo la Chiajna. Sunt mulți bucureșteni care locuiesc în județul Giurgiu, la Joița. Acolo e un fel de dormitor de case multe, unde locuiesc numai bucureșteni. Sunt mai multe tipuri de probleme.

Ar trebui o abordare serioasă și cu adevărat mai științifică. Eu cred că ar trebui sociologi, urbaniști, discutat puțin mai științific. E și o problemă politică, dar cred că ea ar trebui sprijinită pe niște studii de specialitate.

Nu știu dacă de la domnul primar Băluță de la Sectorul 4 se vede cum trebuie și de la domnul primar general se vede altfel. Primarul general le vede pe toate, dar nu are banii și nu are alte pârghii. Deci problema este extrem de complexă. Reorganizarea administrativă trebuie făcută, dar repede și oarecum superficial, eu nu sunt convins că e soluția cea mai bună”, susține Radu Berceanu.

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Editor : Alexandru Costea