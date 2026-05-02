Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu, care a participat recent la mitingul de susținere a lui Ilie Bolojan, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cauzele care au dus la actuala criză politică și despre deciziile care au alimentat tensiunile din ultimele săptămâni. Berceanu consideră că, atât la Guvern, cât și la Cotroceni, se face prea puțină politică. Spre exemplu, schimbările anunțate de Oana Gheorghiu în privința companiilor de stat au venit la momentul nepotrivit, este de părere fostul ministru: „O greșeală politică copilărească să dai PSD-ului apă la moară”.

Radu Berceanu a transmis, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că problema companiilor de stat este una complicată. Întrebat dacă schimbările anunțate la acest capitol au provocat criza politică, fostul ministru a transmis:

„Cam de la asta a fost... Copilărească, o greșeală politică copilărească să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă, dar nu trebuia scoasă.”

„Din punct de vedere politic, Bolojan a pierdut lucrurile”

Berceanu susține că la Guvern „mai toată lumea se ocupă prea puțin de politică”.

„Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu cred că avem norocul, sau am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până una-alta, avem norocul unui prim-ministru care, față de lucrurile care trebuie făcute acum, e foarte hotărât, foarte decis, știe. Dar, din punct de vedere politic, a pierdut lucrurile.

Foarte multă lume în România crede și acum, după 35 de ani, că la politică, la agricultură, la fotbal se pricepe toată lumea, toată lumea știe din tribune.

Nu e adevărat, nu e adevărat deloc și, din păcate, sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să se chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice”, a explicat acesta.

„Nicușor Dan nu știe politică și nu își ia consilieri”

Fostul ministru consideră că și președintele Nicușor Dan se află în aceeași postură:

„La ultima consultare, când au venit partidele, acum 3-4 zile, în stânga și în dreapta lui s-au așezat doi băieți cărora nu le-a crescut mustața și care poate că erau niște super absolvenți de la Harvard, de la Stanford, de la ce vreți. Dar consilieri nu înseamnă să fi terminat primul la Stanford. Consilier înseamnă să ai o experiență. Domnul Nicușor Dan nu știe politică și nici nu-și ia consilieri.

Pe lângă el l-a avut pe Ludovic Orban, l-a avut pe Cristi Diaconescu, a mai avut de ăia care mai știau, dar ei mai spuneau câte ceva care e deranjant. Da, și eu îl deranjam pe Băsescu, eu am fost unul care îl mai deranjam. Da, eu cred că totdeauna am spus ce trebuia să spun și s-a și dovedit.”

Care e miza PSD?

Radu Berceanu este de părere că moțiunea PSD-AUR va reuși să răstoarne cabinetul Bolojan. Întrebat de ce face PSD această miscare, acesta a transmis:

„Ca să fie cel mai mare, cel mai tare partid. Pentru că eu cred că n-are rost să ne mai închipuim că n-o să treacă moțiunea. Da, eu cred că o să treacă. Dar vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua câte un rând de primari în toate județele de la celelalte partide.”

Ce fel de președinte e Nicușor Dan?

„Cade guvernul, eu așa cred. După care depinde foarte mult de domnul Nicușor Dan. Dar domnul Nicușor Dan nu este un președinte-jucător cum a fost Traian Băsescu. Nu este niciun președinte călător, cum a fost domnul Iohannis. Nu este niciun președinte, să zic așa, într-un cuvânt sau mai multe, învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu.

El este un președinte calm, liniștit, e președinte, vrea să mai fie președinte și atunci va căuta o soluție, adică va căuta o soluție în care ar vorbi și cu ăia, și cu ăilalți. Le va spune, îi va convinge pe bucăți, pe bucățele”, a mai declarat fostul ministru.

