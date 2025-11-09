Live TV

Exclusiv Radu Burnete: ANAF e digitalizat doar pe jumătate. Urmează unificarea bazelor de date și folosirea inteligenței artificiale

Data publicării:
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Radu Burnete susține că digitalizarea ANAF este realizată doar pe jumătate, deși instituția are deja acces la toate datele necesare din e-Factura, e-Transport sau sistemul de TVA. Potrivit consilierului prezidențial, următoarea etapă este unificarea bazelor de date și folosirea algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea anomaliilor fiscale. 

„Există un important proces de digitalizare al ANAF-ului, care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate. În clipa de față, administrația noastră fiscală are acces la toate datele digitale de care are nevoie, că-s din e-factura, că-s din TVA, că-s din e-transport, deci aceste date există în format digital. Acum mai trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date și vorbim despre asta de foarte multă vreme și, doi, este nevoie ca algoritmi sau inteligența artificială să fie utilizate pentru a analiza aceste date, pentru că, știți și dumneavoastră, odată ce folosești inteligența artificială sau calcule algoritmic ca să te uiți la aceste date, vezi anomalii”, a declarat consilierul prezidențial, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Consilierul prezidențial a vorbit și despre modificările făcute în conducerea ANAF, precizând că au fost schimbați inclusiv oamenii din nivelul doi al instituției. De asemenea, acesta a subliniat că se așteaptă la rezultate în urma modificările făcute.

„Există o nouă conducere a fiscului care a luat câteva decizii importante. Inclusiv, să zic, oamenii din nivelul doi au fost schimbați și aici mă aștept - chiar dacă nu se poate peste noapte - mă aștept ca în șase luni de zile să vedem niște rezultate”, a declarat acesta.

