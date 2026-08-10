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Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”

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BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că, după ce toate jaloanele din PNRR vor fi închise, la 31 august, „formarea guvernului va deveni o prioritate”. El crede că, în câteva săptămâni, la începutul toamnei, va fi găsită o soluție pentru guvernare.

Radu Burnete a spus, luni, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că blocajul politic nu va ţine la infinit şi, mai devreme sau mai târziu, ceva se va schimba în peisaj, potrivit News.ro.

„Dacă mă întrebaţi ca o persoană care a lucrat la multe dosare din PNRR în perioada asta, cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem şi negocieri pentru guvern peste. Oricum era dificil să aducem partidele la masă pe dosarele acestea mari din PNRR. Aţi văzut ce zăpăceală a fost în ultimele săptămâni”, a spus Burnete.

El crede că o negociere şi pentru formarea unui guvern în ultimele două săptămâni ar fi fost greu de gestionat.

„Deci, sentimentul meu este că, odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate şi eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluţie”, a mai spus consilierul.

PNRR trebuie închis la 31 august.

România este de câteva luni în criză politică, având un guvern demis prin moţiune de cenzură şi partide care nu par dispuse la compromis pentru a găsi o majoritate în condiţiile actualei aritmetici parlamentare.

Editor : M.B.

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