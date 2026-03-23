Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat, luni, la Digi24, că pentru o reducere substanțială a prețului la carburanți, trebuie scăzut TVA-ul sau accizele, dar pentru România „va fi o mare problemă”, din cauza deficitului bugetar. El afirmă că raționalizarea nu este luată în calcul acum și nu este de acord cu o eventuală propunere de plafonare a prețurilor.

„Am văzut și eu vocile care spuneau «repede, repede, haideți să luăm o decizie». Dar eu cred că a fost înțelept din partea Guvernului să-și ia un pic de timp, să analizeze ce poate și ce nu poate face.

România are norocul să fie și un producător de de țiței, ceea ce s-a tradus în faptul că creșterea noastră a fost una dintre cele mai mici din din Europa. În România prețurile au crescut între 10 și 20%. În multe state din Europa, în special cele care s-au grăbit să ia măsuri, am văzut creșteri de 30-40%.

Nu trebuie să fii mare analist ca să spui că dacă vrei o reducere substanțială a prețului, trebuie să scazi TVA-ul sau accizele. Avem un deficit imens, unul dintre cele mai mari din UE. De-abia am reușit să trecem un buget național în martie, datorită acestui deficit imens. Pentru noi va fi o mare problemă să oferim astfel de reduceri la TVA și accize, tocmai pentru că avem acest deficit și nu știm de unde să luăm banii.

Și domnul președinte și premierul se uită pe analizele pe care le vedem de la Ministerul de Finanțe, de la Ministerul Energiei, de la Consiliul Concurenței, de la actorii din piață. Cu toții avem acces la aceleași date și cu toții avem aceeași problemă. Soluția simplă și pe care o cere toată lumea, această reducere substanțială a accizelor, bugetul românesc de stat nu și-o permite sau e foarte greu de finanțat. Uitați-vă că foarte puține state au luat decizia asta.

(...) E posibil să vedem o criză prelungită. Nu știm încotro merge războiul din Iran și e bine să fim raționali, să luăm măsuri, să vedem toate scenariile și Guvernul să intervină pe măsură ce vede aceste evoluții”, afrimă Radu Burnete.

Consiliul prezidențial precizează că „e relativ ușor să faci scenarii pe prețul barilului”.

„Cum se translatează asta pe termen mediu în prețul motorinei eu cred că e mai greu de anticipat, pentru că pe măsură ce cresc prețurile și oamenii iau decizii, adică scade și cererea. În orice moment în care prețul energiei a a crescut, consumul a scăzut. E un efect normal și până la urmă asta face o piață liberă. Prețul ăsta semnalizează ceva fundamental, și anume că avem mai puțin combustibil în lume, cel puțin pe termen scurt. Mai puțin combustibil în lume înseamnă că trebuie să consumăm mai puțin”, susține Burnete.

Acesta spune că „e prematur să vorbim de raționalizare”.

„Pentru România, care este și producător de gaz și de țiței, cred că raționalizarea devine un scenariu pe termen scurt, doar dacă luăm măsuri populiste și stupide, cum ar fi plafonarea prețurilor. Aș vrea ca oamenii să nu confunde plafonarea prețurilor la gaz, unde România e un producător și-și acoperă aproape în integralitate consumul, cu situația benzinei sau a țițeiului sau în special al motorinei, unde noi trebuie să cumpărăm de pe piețele internaționale ca să avem suficient. Plafonarea prost gândită poate avea efecte devastatoare în privința aprovizionării”, mai afirmă consilierul președintelui Nicușor Dan.

Radu Burnete a declarat că „niciodată plafonarea nu ajută într-o astfel de situație în care trebuie să cumperi de pe piața internațională, pentru că vor fi țări care nu vor plafona și acele țări vor putea să cumpere tot combustibilul”.

„Noi, în principiu, trebuie să lăsăm aceste prețuri libere și să găsim alte căi prin care ajutăm. Măsurile pe care Guvernul le-a luat în privința transportatorului și agricultorilor, acolo trebuie să avem o viteză a măsurilor, adică banii trebuie să ajungă repede la ei - asta e o măsură care ajută pe toată lumea, pentru că scăzând costurile de transport sau de producție a mâncării ții un pic sub control celelalte prețuri”, mai afirmă Burnete.

El spune că România ar trebui să apeleze la rezervele internaționale de țiței în special când războiul din Golf se va încheia.

„Partea care va fi mai ușoară, dacă războiul s-ar încheia, este că am putea folosi mai ușor din rezervele internaționale de țiței ca să ușurăm, pentru că am avea un orizont de timp. În clipa de față e o ecuație complicată cu rezervele strategice, pentru că le eliberezi ca să calmezi piețele, dar ce faci dacă războiul nu se termină nici în trei luni, nici în șase luni, că nu-ți mai poți reface stocurile. Și aceste stocuri ar trebui, în principiu, să fie folosite, nu ca să controlăm prețul, ci mai degrabă ca să evităm penurie și raționalizări”, susține Burnete.

El afirmă că menținerea rezervelor de țiței ale României în afara țării este o practică obișnuită.

„Ce mă aștept în această situație geopolitică și cu neîncrederea asta la nivel mult mai mare decât acum un deceniu, este ca multe state să înceapă ușor, ușor să facă acest proces și probabil că nici România nu va fi străină de el, să încerce să-și aducă cât mai multe rezerve pe pe teritoriul național”, mai afirmă Burnete.

Guvernul urmează să declare marți stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili. O ordonanță de urgență va fi adoptată în ședință de Guvern, iar măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire. Printre principalele măsuri se numără limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor de carburanți.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, luni, că măsurile propuse nu vor absoarbe în întregime şocul creat de criza de pe plan internaţional, dar a precizat că au fost luate după consultări cu piaţa şi specialiştii. De asemenea, va exista un mecanism pentru a evita creşterea artificială a preţurilor la pompă.

