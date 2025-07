Consilierul prezidențial pe politici economice și sociale, Radu Burnete, a comentat joi, la Digi24, măsurile fiscale pe care le va lua Guvernul pentru a reduce deficitul bugetar, anunțate de Ilie Bolojan cu o zi înainte, într-o conferință de presă. Statul s-a împrumutat masiv, iar, în contextul datoriei externe actuale, sunt necesare astfel de măsuri urgente: „unu din trei lei pe care statul îi cheltuiește este împrumutat”, a punctat Burnete.

Guvernul României are o misiune foarte dificilă, a subliniat, în intervenția la Digi24, consilierul prezidențial Radu Burnete, în contextul măsurilor de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan.

„Statul român s-a împrumutat masiv în ultimii doi ani de zile. Am ajuns la un deficit de 9,3% anul trecut, deși în succesive discuții se anunțau măsuri pentru reducerea deficitului. Am crescut taxe și impozite în ultimii ani și totuși s-a adâncit deficitul. În ultimii doi ani de zile nu am luat nicio măsură de reformă serioasă sau de tăiere a cheltuielilor, pentru că (...) urmau alegeri. Și toți politicienii, și toate partidele au ales să nu facă nimic. Pentru foarte mulți oameni era de așteptat, ca după acest sezon electoral, Guvernul care va veni - oricare era acela - să aibă o problemă de rezolvat. Iar acest Guvern, din păcate, nu are de ales decât să recâștige încrederea României pe piețele internaționale”.

Burnete a subliniat și faptul că, la acest moment, România se bazează pe împrumuturi externe.

„Cetățenii trebuie să înțeleagă că dacă nu ne împrumutăm, avem o problemă mult mai mare decât ce văd acum.

Unu din trei lei pe care statul îi cheltuiește sunt împrumutați. Iar cei care ne împrumută vor să înțeleagă și să fie siguri că vom putea să ne achităm aceste obligații și că ne vor putea împrumuta cu încredere și pe viitor

Consilierul prezidențial consideră că „România traversează o criză existențială” și ar fi nevoie de un nou contract între stat și cetățeni în privința taxării. „Trebuie să închidem cu evaziunea și economia neagră”, mai spune el și subliniază că este necesar ca statul să ofere servicii de calitate.



„Trăim vremuri dificile pe care va trebui să le navigăm împreună ca națiune și comunitate chiar dacă ne despart diferențe mari de opinie. În scurta perioadă de tranziție pe care am avut-o am fost rezervat în declarații însă asta se va schimba. Voi fi prezent în dezbateri și în societate cu limitele impuse de instituția pentru care lucrez și de președintele pe care îl reprezint căruia îi mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Publicul este bineînțeles interesat de ideile mele și felul în care gândesc. Nu am cum să le redau într-o postare. Vor deveni evidente în timp pentru cei care mă cunosc mai puțin”, a scris Radu Burnete, marți pe Facebook.

