Live TV

Video Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României

Data actualizării: Data publicării:
radu burnete 1
Radu Burnete, la dezbaterea ”România: creștere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvernul României în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Captură foto din video al Executivului
Din articol
Reforma administrativă, o prioritate

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat, marți la dezbaterea „România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, că România nu va putea crește doar cu capital intern și că reformele administrative sunt urgente.

„Noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care n-am făcut-o de foarte multă vreme. Asta înseamnă ca capitalul românesc să facă mult mai multe lucruri. Avem nevoie de ecosisteme de private equity, fondurile din pilonul 2 să le folosim mai înţelept pentru a cataliza creşterea economică. Avem nevoie de multe multe investiţii străine şi să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem aşa ceva”, a declarat Radu Burnete, la evenimentul de marți.

Citește și: Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reforma administrativă, o prioritate

Consilierul prezidențial pe Departamentul Politici Economice şi Sociale a subliniat că reforma administrativă nu mai poate fi amânată și că debirocratizarea este esențială pentru creșterea economică.

„Nu mai avem timp să tot dezbatem dacă facem sau nu reforma administrativă. Trebuie făcută, trebuie să debirocratizăm şi aici apreciez că guvernul face deja câteva lucruri în această direcţie. Din punctul meu de vedere, asta e ecuaţia pentru următorul deceniu. Statul trebuie să se concentreze pe cele câteva priorităţi unde mediul privat nu poate interveni. În rest, trebuie să eliminăm toate barierele ca economia privată să producă resursele necesare, atât statului, cât şi societăţii”, a mai afirmat Burnete.

Citește și: Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu”

El a reiterat că mobilizarea capitalului privat și atragerea investițiilor externe sunt elemente cheie pentru transformarea României într-o economie competitivă și rezilientă pe termen lung.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate
marius lazurca digi24
Marius Lazurca, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Proiectele PNRR, în pericol. Consilier prezidențial: „Dacă atragem cât mai mulți bani, economia va reuși să rămână pe linia de plutire”
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington. Șefa diplomației române: „Delegația va avea întâlniri cu înalți oficiali americani”
marius lazurca digi24
Lazurca explică poziţia lui Nicuşor Dan după ce Trump a amenințat țări europene: „Opriţi-vă! Ne facem rău unul altuia”
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Mihai_dimian_facebook1
Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere...
Ultimele știri
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
(P) Independență militară „Made in Romania”: Orbotix pune bazele unui ecosistem național de apărare pentru drone și muniție tactică
Reacția NATO după anunțul lui Macron privind descurajarea nucleară a Franței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards