Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat, marți la dezbaterea „România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, că România nu va putea crește doar cu capital intern și că reformele administrative sunt urgente.

„Noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care n-am făcut-o de foarte multă vreme. Asta înseamnă ca capitalul românesc să facă mult mai multe lucruri. Avem nevoie de ecosisteme de private equity, fondurile din pilonul 2 să le folosim mai înţelept pentru a cataliza creşterea economică. Avem nevoie de multe multe investiţii străine şi să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem aşa ceva”, a declarat Radu Burnete, la evenimentul de marți.

Citește și: Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reforma administrativă, o prioritate

Consilierul prezidențial pe Departamentul Politici Economice şi Sociale a subliniat că reforma administrativă nu mai poate fi amânată și că debirocratizarea este esențială pentru creșterea economică.

„Nu mai avem timp să tot dezbatem dacă facem sau nu reforma administrativă. Trebuie făcută, trebuie să debirocratizăm şi aici apreciez că guvernul face deja câteva lucruri în această direcţie. Din punctul meu de vedere, asta e ecuaţia pentru următorul deceniu. Statul trebuie să se concentreze pe cele câteva priorităţi unde mediul privat nu poate interveni. În rest, trebuie să eliminăm toate barierele ca economia privată să producă resursele necesare, atât statului, cât şi societăţii”, a mai afirmat Burnete.

Citește și: Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu”

El a reiterat că mobilizarea capitalului privat și atragerea investițiilor externe sunt elemente cheie pentru transformarea României într-o economie competitivă și rezilientă pe termen lung.

Editor : Ana Petrescu