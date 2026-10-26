Radu Marinescu anunţă deblocarea unui proiect care priveşte Legea femicidului

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis, luni, că a semnat proiectul de ordin comun prin care este iniţiat mecanismul de punere în aplicare a Legii femicidului.

„La Ministerul Justiţiei, am deblocat un proiect foarte important care priveşte Legea femicidului şi punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi, am semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care iniţiem mecanismul de punere în aplicare a acestei legi. Şi anume, coordonata privitoare la urmărirea cursului procesului de la debutul acestuia şi până la finalizare, prin culegerea de date. Este foarte important ca, odată adoptată, Legea femicidului să fie aplicată ca atare. Este foarte important să combatem cu fermitate fenomenele infracţionale”, a afirmat Radu Marinescu într-un mesaj video publicat pe pagina de internet a instituţiei.

El a punctat că este un prim proiect deblocat la revenirea sa la Ministerul Justiţiei.

Editor : Sebastian Eduard