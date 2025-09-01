Radu Marinescu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Fiecare apreciază asupra parcursului său în fruntea Guvernului”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu vede ca o demisie a premierului Ilie Bolojan să fie o ipoteză reală, dar a subliniat că „fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”. Declarația vine în contextul în care surse politice afirmă că premierul pare „neclintit” în decizia de a pleca din funcție dacă reforma administrativă nu va fi dusă la capăt.

„Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”, a susţinut Marinescu.

El a afirmat că, în cazul în care Curtea Constituţională va face „o anumită apreciere, va fi în limitele sale de competenţă”.

Surse politice au confirmat pentru Digi24 că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru.

Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia.

„De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

