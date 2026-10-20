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Radu Marinescu, despre salariile restante ale magistraților: Vom discuta în Guvern pentru o formulă care să nu dezechilibreze financiar

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Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Ministrul propus la Justiţie, Radu Marinescu, a afirmat, marţi, în legătură cu restanţele salariale ale magistraţilor, că există nişte hotărâri judecătoreşti definitive în această privinţă care trebuie să fie executate. El a adăugat că există o problemă în plata acestor datorii şi a precizat că vor exista discuţii în Guvern, cu Ministerul de Finanţe, pentru a fi găsită o formulă care să nu aducă dezechilibru financiar. 

Radu Marinescu a fost întrebat, marţi, la finalul audierilor din Parlament, cum va rezolva problema indexării pensiilor magistraţilor şi pe cea a onorării plăţilor restante pentru magistraţi. 

„Suntem un guvern care preluăm o misiune foarte dificilă. După un interimat aproape permanentizat, trebuie să reglăm foarte multe probleme care au apărut în această perioadă. Ministerul Justiţiei nu este ordonator de credit, dar, bineînţeles, am spus-o pentru rigoare, e foarte bine să ştim ce competenţe avem prima dată, ca să ştim cum acţionăm în limitele lor. Depăşirea de competenţă, pentru mine ca jurist, nu e deloc de apreciat şi nici, să spun aşa, datul cu părerea, întotdeauna când răspund la o chestiune, o răspund articulat, rezonabil”, a afirmat Radu Marinescu, potrivit News.ro. 

El a precizat că există o problemă pentru plata acestor datorii, dar că se va căuta cea mai bună formulă pentru a nu exista un dezechilibru financiar. 

„Există nişte datorii în momentul de faţă. Există nişte hotărâri judecătoreşti definitive, mecanismul statului de drept spune că hotărânile trebuie să fie executate. În consecinţă, există o problemă de a se plăti aceste datorii. Vom discuta în guvern, vom discuta cu Ministerul de Finanţe, vom discuta şi cu creditorii, să spun aşa, care solicită aceste sume şi vom găsi cele mai bune formule. O să discutăm orice fel de formulă care să nu ne dezechilibreze financiar, pentru că, repet, vine iarna, e un moment foarte dificil. Trebuie să avem responsabilitate financiară maximă. Dar în niciun caz nu putem să ignorăm, şi încă o să spun această chestiune ca jurist, hotărârile definitive, indiferent pentru cine sunt”, a mai transmis Radu Marinescu. 

În 15 octombrie, instanţa supremă a respins definitiv recursul Guvernului la sentinţa Curţii de Apel Bucureşti care îl obliga să asigure integral fonduri pentru plata restanţelor salariale ale magistraţilor.

Citește și Bolojan: Procesele și sumele obținute de magistrați în instanță sunt „imorale”. Cât trebuie să plătească Guvernul 

Editor : A.C.

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