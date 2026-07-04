Radu Marinescu: Foştii parteneri de coaliţie caută doar să menţină starea de interimat. „Fiecare zi fără guvern deplin e o zi pierdută”

Fostul ministru PSD al Justiţiei, Radu Marinescu afirmă că fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută şi pentru reformele sistemului judiciar, iniţiative precum îmbunătăţirea sistemului de protejare a victimelor infracţiunilor, degrevarea instanţelor şi a parchetelor pentru sporirea calităţii şi celerităţii actului de justiţie, consolidarea mecanismelor de soluţionare alternativă a litigiilor, reforma instituţională, adoptarea unor strategii noi fiind astfel blocate. El consideră că, din 2025 justiţia este „nu capturată, ci constant atacată”, acuzând un veritabil conflict deschis între o parte a clasei politice şi sistemul judiciar.

„Fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută şi pentru reformele sistemului judiciar. Actualul guvern nu poate iniţia politici noi reflectate în proiecte de lege sau OUG.

Aşadar iniţiative esenţiale precum îmbunătăţirea sistemului de protejare a victimelor infracţiunilor, degrevarea instanţelor şi a parchetelor pentru sporirea calităţii şi celerităţii actului de justiţie, consolidarea mecanismelor de soluţionare alternativă a litigiilor, reforma instituţională, adoptarea unor strategii noi şi multe altele depăşesc limitele competenţelor restrânse ale guvernului interimar şi sunt astfel blocate”, scrie Marinescu pe Facebook.

El susţine că PSD şi-a asumat aceste reforme şi a încercat în mod transparent şi onest să participe la constituirea unui guvern cu puteri depline care să continue consolidarea în profil european a justiţiei şi statului de drept.

„Din păcate foştii parteneri de coaliţie caută doar să menţină starea de interimat cat mai mult”, consideră Marinescu.

„Unde suntem acum? În veritabil conflict deschis cu justiţia ,declanşat de o parte a clasei politice şi de instrumentele de comunicare publică aferente, aspect evident pentru oricine accesează platformele publice. Într-un blocaj care riscă să degradeze statul de drept şi toate rezultatele bune obţinute anterior în sistemul judiciar,care au condus la ridicarea MCV şi la recunoaşterea sistemului judiciar român ca unul deplin integrat în arhitectura judiciară europeană”, spune fostul ministru al Justiţiei.

El consideră că, din 2025 justiţia este „nu capturată, ci constant atacată”.

„E cazul să încetăm conflictul şi să readucem în prim plan dialogul instituţional. Soluţia? Guvern deplin, cu politici publice conţinând soluţii identificate în dialog şi cooperare cu sistemul judiciar, nu împotriva acestuia”, conchide Radu Marinescu.

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Editor : Sebastian Eduard