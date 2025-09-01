Live TV

Radu Marinescu: „Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului”. Ce șanse are reforma pensiilor să treacă de CCR

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în examinarea Curții Constituționale, subliniind că „magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului” și că are speranța să nu se ajungă la un „război social”.

„Cred că are șanse de a se menține constituționalitatea sa. Examenul de constituționalitate îl va realiza Curtea Constituțională”, a spus Marinescu, la Parlament.

El a precizat că proiectul respectă repere de constituționalitate, precum proporționalitatea între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații care sunt pensionabili în prezent să rămână sub legea actuală.

Întrebat în legătură cu faptul că CSM a transmis că nu este de acord cu acest proiect și de ce nu s-a încercat modificarea lui, Radu Marinescu a spus că au avut loc discuții inclusiv cu reprezentanții magistraților, iar președintele a moderat una dintre aceste întâlniri.

„Încă o dată, fiecare dintre puterile constituționale își exercită mandatul său așa cum apreciază, în raport de obiectivele pe care le are și prin programul de guvernare”, a adăugat ministrul.

Cât despre faptul că CSM apreciază că magistrații au fost denigrați, Radu Marinescu a afirmat că „magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului”.

„Nu trebuie să funcționăm într-o logică a unor contradicții între segmentele profesionale, trebuie să înțelegem și să respectăm rolul fiecăruia în stat. Orice componentă profesională poate să fie în dezacord față de anumite politici publice sau anumite inițiative legislative, deci speranța mea este că nu se va ajunge la un război social, care nu face decât să afecteze statul de drept, ci dimpotrivă fiecare dintre puterile din stat, autoritățile din stat să funcționeze în mod corect, în mod loial și prin dialog. Deci eu resping orice fel de atac împotriva magistraților, dar, în egală măsură, accentuez faptul că un Guvern și un Parlament au dreptul și posibilitatea să propună politici publice și să ajungă la concretizarea lor într-o lege”, a mai spus ministrul Justiției.

Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru cele cinci proiecte din pachetul doi de reformă, din care face parte și proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

