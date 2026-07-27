Radu Marinescu, reacție după amendamentul PNL și USR la legea integrității: „Lumina a aprins-o PSD”

Deputatul social-democrat Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a declarat luni că PSD nu va vota legea integrității dacă proiectul nu va fi readus la forma transmisă Comisiei Europene. El a acuzat PNL și USR că au eliminat din lege publicitatea declarațiilor de avere, iar acum încearcă să corecteze modificările prin amendamente.

„PSD a desfăşurat o activitate asiduă în 2025, începutului 2026, până am plecat eu din minister, pentru a contura o serie de soluţii normative în materia integrităţii, care să asigure atât îndeplinirea jalonului, cât şi o formă de publicitate, absolut aşteptată de societate, în procesul aderării noastre la OCDE, pentru aceste declaraţii de avere şi de interese. Spre surpriza noastră absolut neplăcută, partidele din coaliţia care susţin actualul guvern au modificat această lege, au eliminat publicitatea declaraţiilor, au introdus ipoteze de exonerare de sancţiunea interdicţiei de a ocupa funcţia publică pentru conflictul de interese şi alte ipoteze care permiteau să nu se reţină conflict de interese pentru o serie de reprezentanţi publici”, a spus fostul ministru al Justiţiei, la Parlament, potrivit News.ro.

Radu Marinescu a anunţat că PSD restaurează proiectul respectiv pe coordonatele sale esenţiale, care să asigure atât posibilitatea publicului de a lua cunoştinţă de aceste declaraţii, cât şi faptul că nu vor exista ipoteze de impunitate pentru conflict de interese.

„Am remarcat că au apărut acum amendamente şi de la partidele care au amputat, să zic aşa, legea. Sigur, niciodată nu e prea târziu, dar lumina a aprins-o PSD asupra aceea ce făceau acolo.

Marinescu arată că există o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a stabilit ca principiu că dacă fapta este mai puţin gravă în aport de anumite elemente definite legal, sancţiunea trebuie să fie corespunzătoare.

„Pornind de la această idee, proiectul prezintă câteva ipoteze de individualizare a sancţiunilor, care constituie o abordare în acord cu decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dar proiectul nostru nu prevede sub nicio formă exonerarea de răspundere. Cu asta nu putem să fim de acord, nu putem să fim de acord. Există ipoteze în care conflictul de interese, deşi constatat ca tare, să fie lăsat nesancţionat pe cea mai importantă coordonată, care este aceea a neocupării funcţiei, interdicţia de a ocupa funcţia”, a explicat Marinescu.

Radu Marinescu a mai spus că noi avem o legistaţie a integrităţii în momentul de faţă iar ceea ce se face este doar să se consolideze aceste dispoziţii.

„În momentul de faţă, noi ne preocupăm să consolidăm această legislaţie, adică să venim cu nişte elemente care să o pună în acord şi cu deciziile naţionale şi europene ale instanţelor sau ale organismului politico-jurisdicţional care este Curtea Constituţională a României. Pentru că, după cum ştiţi, Curtea Constituţională a stabilit că anumite componente ale declaraţiilor nu mai pot să mai fie publice. Am făcut un efort deosebit în colaborare cu ANI să găsim acele formule care să permită publicului să ia cunoştinţă de aceste declaraţii de avere şi interese. Cu atât mai mult a venit pentru noi neplăcerea şi insatisfacţia să vedem că alţii le elimină din lege şi acum vin şi spun ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, da, dar am venit şi noi cu amendamente. Nu, noi am atras atenţie asupra acestor amputări ale legii”, a explicat fostul ministru al Justiţiei.

„Noi ne dorim să îndeplinim jalonul PNRR, proiectul pe care l-am lăsat în minister. La momentul la care am plecat, aveam o componentă de OUG, care trebuia să realizeze rapid jalonul şi o componentă de proiect de lege pentru aspectele care nu puteau fi trecute prin OUG. După plecarea mea, pentru că guvernul a devenit unul fără capacitate constituţională de a mai emite OUG-uri, de altfel şi fără capacitate constituţională de a mai elabora şi trimite proiecte de lege, si asta s-a văzut, o vulnerabilitate majoră din punct de vedere al arhitecturii instituţionale în România, la acel moment, cele două acte normative au fost contopite într-un singur, într-un proiect, care prevedea publicitate, care nu prevedea concesiile astea la conflictul de interese şi care au fost înaintat la Comisia Europeană. Deci aceste lucruri sunt cunoscute inclusiv la nivel european, aceste standarde”, a precizat deputatul PSD.

„PSD nu va vota acest proiect decât dacă prin toate modificările operate se restaurează proiectul aşa cum a fost trimis şi Comisiei Europene”, a afirmat el.

Parlamentarii PNL au anunţat luni că au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrităţii prin care se introduce obligaţia depunerii unei declaraţii de interese financiare pentru toţi demnitarii şi pentru persoanele care exercită funcţii publice de autoritate.

Citește și Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară pentru jaloanele din PNRR. Ce legi ar putea fi adoptate până vineri

Citește și PSD sesizează Curtea de Apel București şi Parchetul General împotriva Guvernului Bolojan pentru „abuzuri de ordin legislativ”

Editor : M.I.