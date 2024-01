Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a fost întrebat miercuri de primarul general Nicușor Dan, în emisiunea Jurnalul de seară, la Digi24, în cadrul ediției Săptămâna primarilor, care este impactul asupra traficului din zona Podului Doamna Ghica după investițiile făcute. Radu Mihaiu susține că nu a fost de acord ca acest pod să se construiască, însă este bucuros că a reușit să transforme șantierul început într-un pasaj. Cu toate acestea, edilul consideră că „față de momentul dinainte de șantier nu este mai bine” pentru că aglomerația doar „s-a mutat altundeva”.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Care a fost impactul asupra traficului din zona podului Doamna Ghica după finalizarea investiției pe care am făcut-o împreună?

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei: Este un pod la care m-am opus. În 2018, am spus că acest pod nu trebuie să se construiască și că nu va rezolva problema traficului și că altceva decât pasajul Doamna Ghica trebuie făcut acolo. Am ajuns în 2020 cu șantierul început, cu picioarele podului ridicate și cu o perspectivă ca timp de 10 ani de zile ca acel șantier să rămână șantier. Sunt bucuros că am ajutat ca șantierul acela să se transforme în pasaj, pentru că el este mult mai bine să avem acest pasaj decât să fi rămas nelucrat. Ar fi fost mai bine să nu se înceapă deloc, dar dacă tot s-a început ne-am străduit, împreună cu primarul general, să-l finalizăm. Cred eu că din acest punct de vedere este un impact pozitiv pentru că șantierul început încurca foarte mult traficul. Față de momentul cu șantier e mai bine, față de momentul dinainte de șantier nu este mai bine, cred că am mutat aglomerația puțin mai încolo spre Delfinului. S-a mutat altundeva aglomerația. Impactul despre care vorbește primarul general este nedorit, dar aș vrea să-i reamintesc primarului general și faptul că împreună am insistat ca acest pasaj să poată susține și tramvai, pentru că el în proiectarea inițială nu putea să susțină tramvai. În acest moment, proiectarea de structură poate susține tramvai. Sigur că n-am pus șină de tramvai dintr-un capăt în celalalt al pasajului, dar odată ce se finalizează studiul de fezabilitate pentru tramvaiul de la Doamna Ghica către Petricani, atunci o să avem un tramvai care o să poată să meargă pe pasaj și care să unească un cartier dormitor Pantelimon cu cartierul de business al Bucureștiului Pipera așa încât oamenii să poată merge cu transportul în comun și nu cu mașina. Pentru că este una din mizele importante ale oricărui oraș ca din ce în ce mai mulți cetățeni să folosească transportul în comun și nu transportul cu mașina personală. Asta duce la scăderea calității vieții - traficul cu mașina personală.

Editor : C.L.B.