Radu Mihaiu: Sunt sute de locuri de parcare goale pentru că ele costă. Lumea consideră că e normal să parchezi gratis pe trotuar

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a vorbit, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, despre problema locurilor de parcare cu care se confruntă bucureștenii. „Sunt sute de locuri de parcare private în care nu stă nimeni, pentru că ele costă și oamenii nu sunt dispuși să plătească,” a declarat primarul.

Cosmin Prelipceanu: I-ați lăsat pe foarte mulți cu gura căscată atunci când ați spus că soluția nu e crearea de locuri de parcare, pentru că atunci când noi, din bani publici, din banii primăriei, facem locuri de parcare, este ca și cum i-am subvenționa pe cei care își cumpără mașină. De ce să facem asta? Cu banii am putea să facem altceva. Explicați-ne care este soluția pentru haosul din trafic, pentru numărul mare de mașini. Ne spuneți că Bucureștiul are mai multe mașini decât Viena? Cifrele sunt oferite de dumneavoastră. La aproape două milioane de locuitori, la Viena sunt 725.000 de mașini, la aproape 1,9 milioane de locuitori în București sunt 1,7 milioane de mașini. Deci care e soluția?

Radu Mihaiu: E foarte clar că parcarea este o nevoie, deci nu putem nega nevoia de parcare. Dar aceste nevoi sunt reglate în general de piață. Eu sunt un om de dreapta. Eu consider că piața poate rezolva multe din nevoi. Și acum îmi pun întrebarea dacă piața poate rezolva nevoia de locuire, poți cumpăra, poți închiria apartamente, ai unde să locuiești, de pe piața liberă, nu-ți asigură statul o locuință. De ce nu se poate face același lucru și cu mașinile? De ce nu există oameni care să construiască parcări pentru profit sau să construiască locuri de parcare, să închirieze locuri de parcare și așa mai departe? De ce nu se întâmplă acest lucru? Și răspunsul este că oamenii sunt obișnuiți că parcarea este gratis și avem locuri de parcare goale. Am stat de vorbă cu dezvoltatorii imobiliari care spuneau că au sute de locuri de parcare construite conform legii. Acum, orice locuință, orice bloc nou trebuie să asigure câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Însă legea nu obligă ca la vânzarea apartamentului să se vândă și locul de parcare. Și atunci sunt mulți oameni care cumpără apartamente, dar nu-și cumpără și locul de parcare. Și sunt sute de locuri de parcare private în care nu stă nimeni, pentru că ele costă și oamenii nu sunt dispuși să plătească acest preț. Consideră că 10.000 de euro, 15.000 de euro, am auzit și 20.000 de euro pentru un loc de parcare, este prea mult. Și se întâmplă asta pentru că toată lumea consideră că este normal să parchezi gratis pe trotuar. Nu poate să fie gratis pe trotuar, pentru că asta sunt niște costuri pe care le simțim noi, le simt copiii noștri, le resimt vârstnicii noștri când nu mai au pe unde să meargă, pentru că mașinile sunt pe trotuar.

Cosmin Prelipceanu: Bun, înțeleg că asta e abordarea dumneavoastră, dar în situația dată ce e de făcut? Pentru că deja avem 1,7 milioane de mașini într-un oraș cu 1,8 milioane de locuitori. Ideal ar fi fost, în accepțiunea dumneavoastră, să fie așa. Începând de acum, începe să crească numărul de mașini, trebuie să vă faceți rost și de loc de parcare, altfel nu poți să-ți iei mașină. Dar noi avem deja mașinile. Ce facem?

Radu Mihaiu: Ideal ar fi fost să se respecte legea de mai demult, anume aceea că nu se parchează pe trotuar. Doar că s-a încetățenit această idee că se poate parca pe trotuar dacă las juma de metru, dacă las un metru. Fiecare interpretează la modul creativ această încălcare a obligației de a nu parca pe pe trotuar. Multă lume a spus că eu am desființat locuri de parcare. Nimic mai fals. Nu am desființat niciun loc de parcare legal, am desființat locuri unde lumea parca ilegal, adică nu i-am mai lăsat să parcheze pe trotuar. Sunt peste 100 de km de trotuar pe care l-am eliberat de mașini. Noi trebuie să învățăm să ne iubim orașul și să putem merge pe jos, să putem să mergem până la magazinul de la colț pe jos, să putem să mergem până la farmacie pe jos, să putem să mergem până la școală pe jos. Trebuie să reînvățăm mersul pe jos, cum se întâmplă în toate orașele, dacă facem doar cu mașina, nu mai trăim într-un oraș al oamenilor, trăim într-un oraș al mașinilor.

