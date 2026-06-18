Live TV

Radu Mihaiu (USR): „Guvernul Veştea nu are susţinere. Iar învestirea lui va aduce falimentul României”

Data publicării:
Radu Mihaiu.
Radu Mihaiu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele USR Radu Mihaiu afirmă, joi, că Guvernul Veştea nu are susţinere, iar „această mascaradă trebuie oprită”. În opinia sa, Cabinetul Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa România foarte mulți bani. „Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”, a declarat el. 

„Ciolacu a dat 65 de miliarde de lei ca să ţină baronii loiali. Guvernul lui Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa exponenţial mai mult. Când vedeţi titluri că se duc negocieri grele nu vă imaginaţi că există discuţii aprinse pe cât să fie TVA. Nici măcar despre ce primari să mai primească vreun teren de sport în pantă pentru comuna de 100 de locuitori”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepreședintele USR Radu Mihaiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, „Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”.

„Cine şi unde controlează proiectele pe energie. Ce gaşcă controlează drumarii şi balastul? Care îşi vinde bateriile chinezeşti la suprapreţ pe bani publici? Şi câte şi mai câte. Nu au voturile. Asta vede oricine care ştie aritmetică elementară. Şi atunci cumpără la bucată. Doar că printre oportunişti, ca şi în piaţa liberă, atunci când oferta e redusă, creşte preţul. Fiecare vot pe care îl negociează PSD are o etichetă cu multe zerouri. Iar nota de plată o vor achita românii”, a mai transmis Mihaiu.

Acesta apreciază că „această mascaradă trebuie oprită”: „Deja s-a mers prea departe cu forţarea unei soluţii care evident nu e viabilă şi total împotriva naturii. Guvernul Veştea nu are susţinere. Iar investirea lui va aduce falimentul României”.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a afirmat, miercuri seară, că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, iar joi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional”, a susţinut el.

PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut de către liderii AUR.

Citește și:

Peiu neagă că AUR a fost contactat pentru susținerea Guvernului Veștea: „De ce să ne amestecăm în lupta dintre Bolojan și Nicușor Dan?”

Prima declarație a lui Ilie Bolojan după convocarea Congresului extraordinar al PNL

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
PSD ar putea schimba foaia: Grindeanu anunță ședință duminică pentru a decide dacă îl susține pe Veștea
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile. Sorin Grindeanu a plecat nervos de la ședința PSD
traian basescu inquam octav ganea
Băsescu: Dacă nu trece Guvernul Veștea vom avea o degradare de rating. Adică mergem la junk
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi: „Trebuie să răspundem rapid și decisiv”
Kelemen Hunor.
Cum a răspuns Kelemen Hunor la afirmațiile că a fost sunat de premierul Ungariei să nu voteze Guvernul Veştea
Recomandările redacţiei
Paul Philippe al României.
Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi...
atac moscova
Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele...
documente top secret
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet...
Panorama view of Mamaia beach in Romania
Primul episod de căldură extremă lovește România. Cum va fi vremea pe...
Ultimele știri
CM 2026. Spania și-a unit forţele cu alte opt ţări europene pentru a supraveghea pariurile de la Cupa Mondială
Hegseth susține că Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”: „Este necesar să se revină la o alianță adevărată”
„Este timpul să punem capăt acestui război”. Mesajul lui Zelenski după cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Fanatik.ro
Lovitura dată de Cristiano Ronaldo într-un singur sezon: peste 300 de milioane de dolari în conturi! Ce avere...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
„A renunțat la bani să vină la noi”. Dezvăluiri din SuperLiga despre jucătorul de la Campionatul Mondial 2026
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Credeau că a dispărut pentru totdeauna. O vulpe pitică extrem de rară a fost fotografiată după mai bine de 20...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...