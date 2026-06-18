Radu Mihaiu (USR): „Guvernul Veştea nu are susţinere. Iar învestirea lui va aduce falimentul României”

Vicepreşedintele USR Radu Mihaiu afirmă, joi, că Guvernul Veştea nu are susţinere, iar „această mascaradă trebuie oprită”. În opinia sa, Cabinetul Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa România foarte mulți bani. „Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”, a declarat el.

„Ciolacu a dat 65 de miliarde de lei ca să ţină baronii loiali. Guvernul lui Veştea, cu voturi multe lipsă, va costa exponenţial mai mult. Când vedeţi titluri că se duc negocieri grele nu vă imaginaţi că există discuţii aprinse pe cât să fie TVA. Nici măcar despre ce primari să mai primească vreun teren de sport în pantă pentru comuna de 100 de locuitori”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepreședintele USR Radu Mihaiu.

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Potrivit acestuia, „Guvernul baronilor nu se poticneşte în politici sau proiecte, ci în marea împărţeală de resurse şi bani”.

„Cine şi unde controlează proiectele pe energie. Ce gaşcă controlează drumarii şi balastul? Care îşi vinde bateriile chinezeşti la suprapreţ pe bani publici? Şi câte şi mai câte. Nu au voturile. Asta vede oricine care ştie aritmetică elementară. Şi atunci cumpără la bucată. Doar că printre oportunişti, ca şi în piaţa liberă, atunci când oferta e redusă, creşte preţul. Fiecare vot pe care îl negociează PSD are o etichetă cu multe zerouri. Iar nota de plată o vor achita românii”, a mai transmis Mihaiu.

Acesta apreciază că „această mascaradă trebuie oprită”: „Deja s-a mers prea departe cu forţarea unei soluţii care evident nu e viabilă şi total împotriva naturii. Guvernul Veştea nu are susţinere. Iar investirea lui va aduce falimentul României”.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a afirmat, miercuri seară, că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, iar joi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional”, a susţinut el.

PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut de către liderii AUR.

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Editor : A.M.G.