Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, a declarat marți la Digi24 că un guvern minoritar reformist este răspunsul la actuala criză politică, iar acesta se poate construi „în jurul USR, PNL și UDMR”. El a mai subliniat că varianta unui executiv minoritar PSD este exclusă, menționând că din cauza comportamentului politic al social-democraților „au crescut foarte mult partidele izolaționiste și extremiste”.

Întrebat cu ce variantă va merge USR la discuțiile cu Nicușor Dan, Radu Mihaiu a spus că în momentul de față este nevoie de un guvern minoritar.

„Eu cred că în acest moment este destul de clar că va fi un guvern minoritar, că e nevoie de un guvern minoritar. Eu cred că un guvern minoritar reformist este ceea ce are nevoie România. Sigur că vom fi criticati, sigur că lumea va spune că sunt măsuri dificile, și e corect să criticăm măsurile dificile, însă sunt necesare. Și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR.

Referitor la varianta menționată de Ilie Bolojan, a unui guvern minoritar în jurul PSD, Mihaiu a subliniat că „USR n-ar vota un guvern PSD, care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru”.

„Din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în această criză majoră de încredere. Și de asta crește și extremismul, pentru că felul PSD de a face politică a fost cauționat pentru prea mult timp. S-a spus că asta e, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe cu PSD-ul, că nu există altceva. Iată că acest model s-a dovedit falimentar. Iată că din cauza acestui mod de a face politică și de a cauționa PSD-ul, au crescut foarte mult partidele izolaționiste și extremiste. Și eu cred că dacă în continuare vom da țara pe mâna acestor oameni, extremismul și izolaționismul vor crește. Și trebuie să oprim asta de la rădăcină. Miza noastră este să nu mai avem corupție, să nu mai avem căpușe, să nu mai avem oameni cu ceasuri de zeci de mii de euro, cu mașini de sute de mii de euro pe care nu și le pot explica și așa mai departe. În baza acestor fapte crește extremismul”, a spus el.

Întrebat și despre cum ar putea trece un guvern minoritar în Parlament, în condițiile în care Sorin Grindeanu a spus luni seară că PSD nu va vota această variantă, Mihaiu a spus că social-democrații ar trebui dea credit unui astfel de executiv, pentru că se află într-o situație „foarte proastă” electoral.

„Eu înțeleg că a spus Sorin Grindeanu acest lucru. Sorin Grindeanu a zis multe lucruri care nu s-au dovedit corecte nici pentru România și nici pentru PSD. Din punctul meu de vedere, PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă și din punct de vedere electoral și din punct de vedere, nu știu, al României. Deci PSD, dacă vrea să supraviețuiască în acest moment, are timp să-și lingă rănile, să facă opoziție. Pentru asta, un guvern minoritar în care, sigur, o să treacă toate legile prin Parlament, ne toarcem la o democrație parlamentară, cum e și normal. Un astfel de guvern o să dea posibilitatea, inclusiv celor de la PSD, să critice și să spere să crească electoral. Asta cred că este soluția de compromis cea mai bună în acest moment”, a declarat”, a declarat acesta.

Mihaiu a mai spus că „USR are propria politică” privind propunerea unui prim-ministru: „Ne vom coordona cu Partidul Național Liberal și cu UDMR, dar avem, de sigur, propria noastră agendă. Nu vreau să ies înainte de a se lua deciziile, din urma consultărilor, să spun care va fi propunerea”. Referitor la discuțiile privind un posibil viitor premier, Radu Mihaiu a spus că nu s-a decis ce partid, dintre USR, PNL sau UDMR, să facă o nominalizare clară.

„Nu s-a decis din ce parte să vină o astfel de propunere. Asta nu a fost o decizie care s-a luat. Într-adevăr, au fost discuții relativ avansate pentru a merge cu o singură propunere. Dar nu a fost decis în niciun fel de unde să vină această propunere și cine să fie ea. Știu că s-a discutat intens să fie domnul Nazare din partea PNL, dar cred că mai ales după votul de ieri, în presă s-a discutat intens. Nu a existat această discuție între USR, PNL și UDMR, deci niciun nume nu a fost avansat. Urmează să se decidă acest lucru, să decidem împreună partidele”, a declarat acesta.

Mihaiu a subliniat și faptul că voturile AUR nu ar trebui să fie baza cu care ar trebui să fie învestit un nou guvern. „Eu aș face o diferență foarte mare între electoratul AUR și politicienii de la AUR. Din păcate, politicienii de la AUR, așa cum i-am văzut eu, sunt niște politicieni care n-ar duce România într-o direcție corectă. Să rămâi dator către acești politicieni mi se pare teribil de periculos. Opțiunea pe care o văd eu în acest moment este că nu cu aceste voturi ar trebui să treacă guvernul”, a menționa el.

Referitor la criza generată de moțiune de cenzură prin care PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan, Radu Mihaiu a spus că țara noastră se află într-o poziție mai puțin bună decât acum două luni.

„Desigur există și varianta anticipatelor. Ne întoarcem la popor, până la urmă. Eu cred că normal era ca acum 50 de zile să nu existe acea moțiune de cenzură, să nu se voteze. Era un guvern care funcționa cu bune, cu rele, ducea lucrurile înainte. A existat un partid absolut iresponsabil care împreună cu AUR au depus această moțiune de cenzură. În acest moment, din păcate, suntem într-o situație mult mai rea decât acum 50 de zile, cu o perspectivă de guvern minoritar care nu ar avea deloc o viață ușoară și altă perspectivă a alegerilor anticipate. Deci, n-aș putea să spun de care suntem mai aproape, dar în mod clar suntem mult mai puțin bine decât acum două luni”, a mai subliniat acesta.

Editor : M.I.