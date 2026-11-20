Radu Miruță a comentat, pe larg, acuzația de incompatibilitate lansată de Agenția Națională de Integritate (ANI). Fostul ministru a subliniat că, în trecut, mai multe instituții, printre care și ANI, au constatat contrariul acuzației lansate vineri și a anunțat că va contesta în instanță raportul Agenției de Integritate. În plus, acesta consideră că este vorba de o „execuție publică”.

Radu Miruță a susținut, vineri, o conferință de presă pe care a început-o respingând acuzațiile ANI de incompatibilitate și anunțând că va contesta în instanță decizia instituțiie.

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Reamintim că ANI consideră că Miruță s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2022 - ianuarie 2023, pentru că „a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”. Detalii, aici

Fostul ministru a subliniat de la început că acuzația ANI „nu a reușit să aibă o încadrare legală” și a amintit mai multe răspunsuri primite de la instituții precum ANAF, Registrul Comerțului și chiar Agenția Națională de Integritate.

Miruță a precizat că din momentul în care a devenit deputat, în anul 2020, avea un PFA activ și avea calitate de expert tehnic judiciar.

„Am făcut o adresă la ANI prin care am întrebat două lucruri, dacă deputat fiind ales, am voie să am PFA și dacă am voie să fac expertiză. ANI îmi răspunde oficial următoarele: exercitarea calității de deputat și expert tehnic judiciar, nu generează situație de incompatibilitate.

(...) Cu privire la exercitarea calității de deputat și de PFA, aceasta poate genera o situație de incompatibilitate. Deci eu eram în situația în care, pentru PFA, se spunea că se poate să fiu incompatibil. Și acolo, incompatibilitatea e dacă faci acte de comerț. PFA l-am suspendat”, a declarat Radu Miruță.

Fostul ministru a subliniat, însă, că nu exista incompatibilitate între calitatea de expert tehnic judiciar și funcția de deputat.

„Am făcut o expertiză în 2023, nu pentru că cineva m-a contractat să emit un punct de vedere, a fost o expertiză judiciară. Adică, din tabloul experților, un judecător m-a tras aleatoriu și m-a desemnat să fac o expertiză pe care dacă nu o făceam puteam să iau amendă, cum am și luat, în alte situații. Nu eram în situația să nu fac această expertiză, mai ales în contextul în care ANI și Legea îmi spun că pot fi deputat și să fac expertiza tehnică judiciară”, a adăugat Miruță.

Acesta a mai adăugat că PFA pe numele lui a rămas inactiv până în prezent, lucru confirmat prin adrese de la Registrul Comerțului și de la ANAF, ultima instituție fiind cea care i-a transmis că pe PFA nu au fost desfășurate acte de comerț, care ar genera o situație de incompatibilitate.

„ANI nu invocă un cadru legal. Cadrul legal ține de PFA pe care îl are un parlamentar, neavând voie să facă asta. PFA-ul meu a fost suspendat, iar expertiza nu a fost făcută în vreo legătură cu acest PFA. Autorizația de expert este emisă persoanei fizice, nu unui SRL”, a mai explicat Radu Miruță.

Adresa ANAF emisă la cererea lui Radu Miruță

Fostul ministru a mai menționat că nu a primit niciun ban pentru expertiza tehnică judiciară realizată în acel moment.

„ANI a spus că nu a identificat vreo astfel de legătură, însă au anunțat presei că m-au declarat incompatibil fără să existe raportul. Mă face să cred că este o execuție publică”, a punctat acesta.

El a acuzat că ANI este controlată de PSD și că acuzația ANI se poate explica prin „deranjul” provocat prin activitatea desfășurată în timpul mandatelor de ministru (al Apărării, al Economiei și al Transporturilor).

„Dacă și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului, se înșeală. Mă determină și mai tare și în perioada următoare nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli pentru care am luat măsuri, dar nu le-am făcut neapărat publice”, a adăugat fostul ministru.

Dominic Fritz: „Încearcă să-l execute politic pe Radu Miruță”

În apărarea lui Radu Miruță a intervenit și Dominic Fritz, care și-a pierdut recent mandatul de primar al Timișoarei pe fondul unei decizii ANI, confirmate în instanță (și pe fondul unor schimbări legislative adoptate în vară).

„Acum încearcă să-l execute politic pe Radu Miruţă, să piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată candida timp de 3 ani. Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi.

L-au declarat incompatibil după o ”anchetă” Antena 3, și în loc să-i transmită lui Radu raportul, cum cere legea, au dat știrea pe surse tot pe Antena 3 și apoi au publicat un comunicat. Asta vă spune tot despre integritatea așa-zisei Agenții Naționale de Integritate”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR consideră că este vorba de „o speță ridiculă”.

„În caz că ați avut dubii, președintele ANI e fost consilier al premierului PSD Tudose. A picat concursul de președinte, așa că l-au reluat, să-i fie mai ușor, ca neapărat să iasă cineva care închide ochii la vilele și zborurile PSD dar să execute useriștii unul după altul pentru că n-au bască”, a mai scris Dominic Fritz.

Editor : M.G.