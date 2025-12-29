Live TV

Radu Miruță: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN. Degeaba ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.

„Din discuţiile pe care le-am purtat, cu reducerea a 10% din fondurile de salarii la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, reducerea asta va ţine cont de contribuţia pe care cele două ministere deja o au cu creşterea vârstei de pensionare. (...) Avem un război la graniţă, avem o efervescenţă în toată lumea cu creşterea capacităţilor de apărare, cu investiţii în zona militară, pentru că degeaba ai şcoli, ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate. Când toată lumea asta investeşte în Apărare, nu este, din punctul meu de vedere, sănătos la cap, ca noi, ţară cu cea mai mare linie de graniţă cu o altă ţară unde explodează bombe şi unde este război, să reducem cheltuielile cu treaba asta. Dimpotrivă, am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026”, a declarat Radu Miruţă, luni seară, într-o intervenţie telefonică la B1 Tv.

El a dat asigurări că salariile nu vor scădea în sistemul de apărare naţională. 

„Cu privire la salarii, nu există nicio discuţie ca salariile să scadă şi Ministerul Apărării va contribui la această reducere naţională, însă se va întâmpla într-un procent mai mic, pentru că deja contribuie crescându-le vârsta de pensionare şi cred că sunt suficiente zone în care să ne putem uita să mai crească eficienţa. Sunt o serie de institute, sunt o serie de entităţi unde, la prima vedere, aşa din avion, că sunt de o săptămână ministru, estimarea mea este că se mai pot eficientiza activităţile fără să aibă Armata Română într-adevăr de suferit”, a adăugat ministrul, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță.
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului
miruta 2
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
2025-12-01 George Calin-0812
Ministrul Apărării spune că în Armata Română mai sunt „lucruri de eficientizat”: „Nu înseamnă să scazi salarii, să scazi pensii”
Radu Miruță
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Răspunsul noului ministru al Apărării
radu miruta
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”
Recomandările redacţiei
vladimir putin-donald trump-august 2025
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist...
Tudorel Toader.
Tudorel Toader: Cred că CCR va respinge obiecţiile de...
Donald Trump
Prima reacție a lui Trump după presupusul atac ucrainean asupra...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
Ultimele știri
Trump amenință că va „distruge complet” Iranul dacă acesta va încerca să se reînarmeze
Trump anunță că SUA au atacat o zonă din Venezuela, unde se încărcau navele care transportă droguri. „Nu mai e nimic acolo”
George Clooney, soţia sa şi cei doi copii ai lor au obţinut cetăţenia franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost...
Fanatik.ro
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut...
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...