Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat ilegal o funcție. „Nici nu ştie să despartă în silabe ce înseamnă asta”

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării şi fost ministru al Economiei, a lansat un atac dur la adresa şefului Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, despre care a afirmat că, în timp ce era director la Romarm, era angajat la Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, situaţie pe care a calificat-o drept „ilegală, imposibilă”. Miruţă a reamintit că a depus la DNA mai multe documente care ar atesta că Pîrcălăbescu a obţinut funcţia de director Romarm, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, prin „nerespectarea procedurilor legale”.

„Eu nu sunt în război cu un om (n.r. directorul Romarm). Că n-am treabă de omul ăla şi nu e un om relevant care ar fi făcut vreodată ceva să atragă atenţia, profesional. Eu sunt în război cu cei care nu respectă legea. Eu am fost ministrul Economiei, Romarm este în coordonarea Ministerului Economiei. Instituţii ale statului mi-au adus pe masă o situaţie care spune negru pe alb că dumnealui a fost pus acolo cu nerespectarea procedurilor legale. Imaginaţi-vă că pentru a te înscrie la o selecţie trebuie să depui la dosar diplomă, expertiză, trebuie să depui nişte documente. Selecţia domniei sale s-a realizat spunând că îndeplineşte condiţiile, fără să bage şi dovezile în dosar", a declarat Radu Miruţă la un podcast Cotidianul, potrivit News.ro.

De asemenea, Miruţă vorbeşte şi despre faptul că Răzvan Pîrcălăbescu ocupa, în timp ce era director la Romarm, o funcţie la Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), ceea ce nu este legal.

Radu Miruţă susţine şi că Răzvan Pîrcălăbescu a fost selectat „pe ochi frumoşi”, fiind directorul de cabinet al ministrului Radu Oprea pe vremea când acesta conducea Ministerul Economiei.

„În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situaţie ilegală, imposibilă. Când l-am întrebat, şi-a dat demisia de la ARICE. Romarm ar trebui să aibă un profil perfect de seriozitate în interacţiunea cu alţii. Eu, primind toate aceste documente, nu le-am ţinut în sertar. Le-am trimis la DNA. Probabil că este situaţia chelului care îşi pune singur mâna în cap. Dumnealui ţipă şi urlă că a lucrat în două părţi, când nu avea voie, şi a fost selectat pe ochi frumoşi, fiind directorul de cabinet al ministrului Radu Oprea, care era la Ministerul Economiei. Directorul de cabinet al ministrului care coordona Romarm a fost pus cu presupusă încălcare a legii director într-o entitate din subordinea ministrului”, a mai precizat Radu Miruţă.

În acelaşi timp, Miruţă i-a răspuns şi şefului Romarm, care a declarat că ministrul ar trebui judecat pentru înaltă trădare.

„Nici nu ştie să despartă în silabe ce înseamnă asta”, a venit replica lui Miruţă.

„Pe mine mă interesează să meargă industria de apărare a României şi uite că prin acest SAFE am mai dezmorţit nişte fabrici din interiorul ROMARM, pe care ROMARM nu a fost în stare să le dezmorţească. Rezultatul modului în care ROMARM şi-a făcut treaba este că în fabricile de armament plouă şi suflă vântul şi nu se produce. Ăsta e rezultatul, asta e ceea ce contează”, a mai spus Radu Miruţă.

Răzvan Pîrcălăbescu a fost numit director la Romarm în august 2025, în mandatul lui Radu Miruţă (iunie-decembrie 2025).

