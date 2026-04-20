Exclusiv Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul adevărului». Însă tocmai acesta va separa liderii de interesele de partid”

Radu Miruta
Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a avertizat, în direct la Digi24, că retragerea de la reformele începute în actuala coaliție ar însemna „un abandon” pentru electorat și pentru societate. El susține că tensiunile din PSD reprezintă „momentul adevărului” pentru clasa politică și spune că USR este pregătit inclusiv pentru scenariul alegerilor anticipate.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la Digi24 că participarea USR la guvernare a avut ca obiectiv principal reformarea instituțiilor și eliminarea blocajelor administrative vechi.

„Noi am intrat în această coaliție asumându-ne și public, am semnat și un protocol, de a curăța nereguli din instituții și de a face, într-un final, acele reforme despre care doar se discută. Când am intrat în Guvern, peste tot pe unde băgam capul, mi se spunea că nu se poate. Erau încremenite dosare și decizii de zeci de ani. Cu multă muncă, am arătat că se mai poate”, a afirmat ministrul.

În opinia lui Miruță, schimbarea direcției actuale ar însemna o întoarcere la practici pe care actuala coaliție încearcă să le elimine.

După ce am arătat că aprindem lumina prin niște încăperi, după ce am avut curaj să demufăm de la banul public niște obișnuiți din zona politică, acum dăm înapoi?

Acesta consideră că o astfel de decizie ar avea consecințe directe asupra încrederii alegătorilor: „Ar fi un abandon pentru electoratul USR și ar fi un pas înapoi pentru toată societatea”, a adăugat el.

Ministrul a criticat tensiunile interne din PSD, afirmând că actuala criză politică este un test pentru liderii politici.

„Am văzut situația asta a lor, cu dramoleta asta, cu momentul adevărului. Eu cred că momentul adevărului e o oglindă și trebuie să ne uităm fiecare dintre noi corect în oglinda asta”, a declarat Miruță.

„România nu a ajuns într-o situație cu deficit economic foarte mare de o jumătate de an. Haideți să vedem ce urmează. Ne uităm la toate scenariile posibile și vă spun că, dacă toate consultările acestea sunt fără niciun fel de rezultat, noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, a afirmat el.

Ministrul consideră că renunțarea la reformele începute ar însemna o revenire la practici politice din trecut.

„Dacă renunțăm la lupta asta începută în 10 luni de guvernare și lăsăm țara pe mâinile combinațiilor din trecut, pentru noi ar fi un abandon și nu vom face acest lucru. România este astăzi într-un moment internațional foarte bun. Și cu Statele Unite, și cu NATO, și cu Europa am demonstrat că avem capacitatea de a eficientiza activitatea guvernamentală”, a declarat Miruță.

El a avertizat că oprirea reformelor ar putea însemna pierderea acestui avantaj.

