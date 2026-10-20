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Video Radu Miruță atacă PSD de la tribuna Parlamentului: „Un partid cu lideri prinși cu bani șpagă nu poate pretinde că are soluții”

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Radu Miruta foto FAcebook
Foto: Facebook
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Radu Miruță a lansat marți, în Parlament, un atac la adresa PSD și a liderului social-democrat Sorin Grindeanu, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Reprezentantul USR a acuzat social-democrații că urmăresc să preia controlul instituțiilor statului și a susținut că problema noului Executiv nu este numele premierului, ci „pesedizarea instituțiilor statului”

„Scoaterea USR de la guvernare. Dar spuneți și pentru cine. Pentru că principalii bucuroși sunt portofelele dumneavoastră și rețeaua de prieteni care așteaptă să cuprindă din nou instituțiile din România. Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului către care vă uitați cu mult jind. Ați avut din '90 până astăzi 18 participări în guverne și 11 premieri. Și cifrele vorbesc de la sine: 5 milioane de români plecați din țară, fabrici închise, transformate în ruină după ce dumneavoastră ați schimbat produsele din «made in Romania» în «made by PSD»”, a declarat Miruță.

Acesta i s-a adresat direct lui Sorin Grindeanu, invocând scandaluri de corupție și controverse privind călătorii efectuate cu avioane private, inclusiv în legătură cu firma Nordis.

„Domnule Grindeanu, un PSD cu lideri prinși cu bani șpagă în portbagaje, un PSD cu miniștri care zboară în condiții controversate, cu avioane private, un PSD cu un lider PSD care zboară cu avioane private plătite de firma Nordis, care a luat banii de la români și nu le-a mai dat înapoi apartamentele contractate, nu poate fi un PSD care pretinde că are soluții”, a afirmat reprezentantul USR.

În continuarea discursului, Miruță a comparat activitatea miniștrilor USR cu cea a social-democraților, susținând că partidul său a reușit să repornească activitatea unor fabrici și să introducă indicatori de performanță în conducerea companiilor de stat.

„Trebuie să vă spun și să vă recunosc că și nouă, la USR, ne faceți un serviciu. Ne faceți un serviciu că vă putem folosi în spațiul public ca pe un termen de comparație. În timp ce dumneavoastră ați închis tot cu o constanță obsesivă, dacă nu puteați controla instituția respectivă, noi, la USR, am arătat că se poate. Am arătat că, în câteva luni de zile, acolo unde picase tencuiala din cauza deciziilor PSD, am adus la zi și am adus la viață cinci fabrici: la Pirochim Victoria, la Sadu, la Cugir, la Mangalia și la Mediaș. Am realizat cel mai mare program de înzestrare al Armatei Române. 7.000 de militari noi au venit în rândurile Armatei Române”, a declarat acesta.

Radu Miruță a mai acuzat PSD că ar finanța campanii media îndreptate împotriva miniștrilor USR, afirmând că atacurile ar fi provocate de schimbările realizate în instituțiile conduse de reprezentanții partidului său.

„Am pus indicatori serioși de performanță în conducerile companiilor de stat și am arătat un lucru simplu: că statul poate fi administrat și fără să fie tratat ca pe proprietatea unui partid. De asta vă supără USR, domnule Grindeanu. De asta plătiți televiziuni ca să împroaște non-stop cu lucruri neadevărate în miniștrii USR. Pentru că v-am ridicat ștacheta prea sus pentru nivelul și preocupările PSD, unde vocabularul dumneavoastră este simplu: șpagă, pilă și cât se poate de multe aranjamente. USR nu va vota acest guvern”, a încheiat Miruță.

Poziția exprimată în Parlament confirmă decizia anunțată anterior de USR, al cărui Comitet Politic a hotărât, pe 16 octombrie, să voteze împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu. Formațiunea și-a justificat atunci opoziția prin prezența miniștrilor desemnați de PSD în noul Executiv.

Editor : A.D.

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