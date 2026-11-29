Radu Miruță cere un raport complet și asumat public privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Deputatul USR susține, într-o postare pe Facebook, că lipsa unor explicații clare a alimentat tensiunile din societate și a ajuns să afecteze inclusiv relațiile dintre membrii aceleiași familii.

Deputatul USR descrie situațiile în care discuțiile despre alegerile anulate provoacă certuri între rude și susține că este nevoie de explicații fără ambiguități, care să răspundă întrebărilor rămase în urma scrutinului. "Fără ambiguități, fără jumătăți de adevăr, fără explicații care nasc alte întrebări", a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

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Acesta compară lipsa clarificărilor privind anularea alegerilor cu alte momente din istoria recentă a României, precum Revoluția, mineriadele și protestul din 10 august, despre care spune că au rămas cu prea multe întrebări fără răspuns. "Adevărul nu dispare sub asfalt. Iar tăcerea nu vindecă. Tăcerea adâncește neîncrederea", a transmis Miruță.

În aceeași postare, deputatul îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru modul în care interpretează datele prezentate de Ministerul Finanțelor. Miruță susține că discursurile politice nu pot schimba realitatea economică și afirmă că rezultatele bugetare se datorează eforturilor făcute de cetățeni, cărora le mulțumește pentru contribuția la redresarea bugetului.

La final, parlamentarul face apel la responsabilitate față de România, în contextul apropierii Zilei Naționale. Acesta susține că patriotismul nu ar trebui să se rezume la declarațiile și discursurile de 1 Decembrie, ci să se reflecte în responsabilitatea cu care fiecare se raportează la țară în celelalte zile ale anului.

Editor : A.R.