Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.

Ministrul Economiei a povestit că, după experimentul cu coșul de cumpărături al lui Marcel Ciolacu, a mers în același magazin, de unde a achiziționat aceleași produse.

„După ce domnul Ciolacu a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebrul filmuneţ, în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpărat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 sau 130 de lei. Deci, uitați că prețurile nu stau ele într-un anumit cadru doar pentru că urlă un politician la ele. Prețurile nu scad că țipă un ministru la ele, prețurile scad sau cresc în funcție de cum se desfășoară relația asta economică. În plus, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse, fixă, pentru care niște politicieni țipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg, care pot avea prețuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui guvern într-un anume interval”.

Citește și Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna”

Miruță a punctat că personal, ca ministru al Economiei, este interesat mai degrabă „ca buzunarul omului să aibă mai puțin de suferit, nu să-i spun că buzunarul îl împarți pe patru categorii și pentru una, poate, este un preț. Economia trebuie susținută încurajând producția. Poate merită să dăm un credit fiscal pentru anumite categorii din industrie care produc. Avem un deficit comercial fantastic - de 33 de miliarde de euro - pentru că exportăm materie primă neprocesată, o ducem în alte țări de unde cumpărăm produse finite obținute din ceea ce pleacă din România. Ne așteptăm să se întâmple ce nefăcând nimic?”.

Întrebat, în acest context, dacă plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost o măsură inutilă, ministrul a subliniat:

Eu nu spun că a fost degeaba, spun că, per ansamblu, oamenii nu au avut un câștig, din punctul meu de vedere, raportat la ce cumpără, vizavi de banii pe care trebuiau să-i plătească. Și v-am dat exemplu mai devreme: am cumpărat exact produsele sugerate de fostul premier Ciolacu, exact pe perioada în care prețurile erau plafonate, și ele au crescut. În loc de 100 lei, am dat 130 lei. Quod erat demonstrandum

Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței și de politica fiecărui comerciant.

Editor : C.A.