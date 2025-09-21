Live TV

Exclusiv Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni. Iar prețurile nu scad pentru că urlă un politician la ele”

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.

Ministrul Economiei a povestit că, după experimentul cu coșul de cumpărături al lui Marcel Ciolacu, a mers în același magazin, de unde a achiziționat aceleași produse.

„După ce domnul Ciolacu a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebrul filmuneţ, în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpărat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 sau 130 de lei. Deci, uitați că prețurile nu stau ele într-un anumit cadru doar pentru că urlă un politician la ele. Prețurile nu scad că țipă un ministru la ele, prețurile scad sau cresc în funcție de cum se desfășoară relația asta economică. În plus, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse, fixă, pentru care niște politicieni țipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg, care pot avea prețuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui guvern într-un anume interval”.

Citește și Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna”

Miruță a punctat că personal, ca ministru al Economiei, este interesat mai degrabă ca buzunarul omului să aibă mai puțin de suferit, nu să-i spun că buzunarul îl împarți pe patru categorii și pentru una, poate, este un preț. Economia trebuie susținută încurajând producția. Poate merită să dăm un credit fiscal pentru anumite categorii din industrie care produc. Avem un deficit comercial fantastic - de  33 de miliarde de euro - pentru că exportăm materie primă neprocesată, o ducem în alte țări de unde cumpărăm produse finite obținute din ceea ce pleacă din România. Ne așteptăm să se întâmple ce nefăcând nimic?”.

Întrebat, în acest context, dacă plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost o măsură inutilă, ministrul a subliniat:

Eu nu spun că a fost degeaba, spun că, per ansamblu, oamenii nu au avut un câștig, din punctul meu de vedere, raportat la ce cumpără, vizavi de banii pe care trebuiau să-i plătească. Și v-am dat exemplu mai devreme: am cumpărat exact produsele sugerate de fostul premier Ciolacu, exact pe perioada în care prețurile erau plafonate, și ele au crescut. În loc de 100 lei, am dat 130 lei. Quod erat demonstrandum

Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței și de politica fiecărui comerciant.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
5
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
Funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Funeraliile lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă, cu participarea a...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3...
Ultimele știri
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte
YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor
radu miruta la o sedinta
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
romaero
Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește”
Armata română
România trebuie să trimită proiectele finanțate prin SAFE până pe 29 noiembrie. Radu Miruță: Banii vor dezmorți industria de apărare
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se va decide în unanimitate, în coaliție. Știu că nu s-a discutat
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme