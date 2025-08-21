Live TV

Radu Miruță critică reforma companiilor de stat, propusă de structura din Guvern condusă de PSD: „Praf în ochi”

Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că reforma companiilor de stat, pusă în transparență de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD, este „praf în ochi”. Ministrul a propus extinderea criteriilor de performanță, evaluarea șefilor de două ori pe an, dar și reducerea membrilor din Consiliile de Administrație inclusiv în acele companii unde procesul de selecție s-a încheiat deja. 

„Propunerile de modificare a Ordonanței 109/ 2011 (n.r. pusă în transparență de Secretariatul General al Guvernului pe 14 august) sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele. Dacă vorbim despre modificarea unei legi, nu înseamnă că ne atingem scopul. După ședința de Guvern, am trimis o propunere din partea ministerului către SGG pentru a amenda forma aflată în dezbatere publică astăzi”, a transmis Radu Miruță, joi, într-o conferință de presă. 

Ministrul susține că principalele modificări pe care le-a propus sunt: 

  • Extinderea criteriilor de performanță;
  • O evaluare la fiecare 6 luni;
  • Reducerea numărului membrilor din Consiliile de Administrație și pentru companiile pentru care s-au încheiat numirile: „Propunerea actuală spune că ce s-a încheiat rămâne tot așa, ce urmează modificăm. Propune modificarea astfel încât reducerea de la 5 la 3 sau de la 7 la 5 să se întâmple inclusiv pentru cei care credeau că sunt 'puși adăpost' și nu vor fi afectați”;
  • Pentru companiile strategice, evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, nu de minister sau AMEPIP, numită de premier; opoziția să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere și să existe dezbateri;
  • Clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor acolo unde instituțiile observă vicii. „Astăzi este extrem de greu să anulezi o selecție deja făcută”, a mai precizat ministrul. 

„Am semne de întrebare cu privire la preocuparea reală de a rezolva problemele”

„Având în vedere forma pusă în dezbatere, care nu rezolvă problemele, am niște semne de întrebare cu privire la preocuparea reală de a rezolva aceste probleme. Suntem o coaliție de guvernare, respect toate partidele politice din această coaliție, dar fiecare trebuie să înțeleagă că nu are drept să decidă pentru tot. Cele mai multe companii de stat sunt la Ministerul Economiei, e legitim și sănătos să propunem amendamente. 

Sigur că poți să observi un trend, dacă propunerea este pentru a-i betona mai tare pe cei implantați deja acolo, ridică niște semne de întrebare”, a mai subliniat ministrul. 

Oameni din privat pentru companiile de stat

De asemenea, Radu Miruță anunță că pe site-ul ministerului Economiei, persoanele interesate de conducerea companiilor de stat pot să trimită CV-uri. 

„Începând din această dimineață, am pus pe prima pagină a site-ului ministerului un buton prin care persoanele interesate să își încarce CV-urile pot ajunge la conducerea companiilor de stat sau administratori ai companiilor aflate în insolvență. Nu contează dacă nu sunt membri ai unor partide politice. În câteva ore s-au primit 16 CV-uri, oameni cu o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum”, a declarat ministrul. 

