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Radu Miruţă: De prea multe ori, PSD a săpat groapa pentru alţii şi a picat singur în ea. Sunt convins că asta se va întâmpla şi acum

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radu miruta face declaratii
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat vineri că decizia CCR care îl vizează pe Dominic Fritz este „o nedreptate şi un abuz” iar cei care spun că de când criticaţi deciziei justiţiei, pleacă pe o fentă, pentru că USR nu critică deciziile judecătorilor, dar la CCR sunt oameni puşi politic.

„Este extraordinar de clar şi o spun fără niciun fel de nuanţă că este o nedreptate şi este un abuz. Şi cei care spun că de când criticaţi deciziei justiţiei, sunt cei care pleacă pe o fentă. USR nu critică deciziile judecătorilor, USR respectă deciziile instanţelor de judecată, însă să nu uităm că la CCR discutăm despre altceva, discutăm despre nişte oameni care sunt puşi acolo nu în urma unei examinări, a unui concurs în magistratură, ci sunt puşi acolo politic. Şi, atunci, când vedem că aceşti oameni puşi politic, efectiv pe propunerea PSD, exact reprezentanţii numiţi de PSD acolo au o anumită abordare, o respect, dar nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu ea şi să nu luptăm, atunci când considerăm că nu este normal”, a spus ministrul interimar al Apărării, deputatul USR Radu Miruţă, la Timişoara, potrivit News.ro.

„Şi noi suntem reprezentanţi, dar avem în spatele voturile unor oameni. Sunt oameni care se îngrijorează despre posibilitatea în România, a luării unei decizii care să se aplice pentru trecut. Este împotriva oricărui principiu. Eu apreciez că este responsabilitatea noastră, ca reprezentanţi politici, să luptăm împotriva acestei nedreptăţi”, a mai spus el.

Radu Miruţă a subliniat că ”fiecare partid politic se poate manifesta cum consideră, dar PSD a ajuns prea departe”.

„Lupta politică ar trebui să se desfăşoare pe tabla şi pe terenul politic, nu să folosim oameni pe care noi îi punem în nişte instituţii, care să argumenteze lupta politică. Şi vă mai spun ceva, istoria niciodată nu dă greş. De prea multe ori, PSD a săpat groapa pentru alţii şi a picat singur în ea. Sunt convins că asta se va întâmpla şi acum. O nedreptate le produce nişte satisfacţii pentru o perioadă scurtă de timp”, a menţionat Miruţă.

Editor : A.P.

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