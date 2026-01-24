Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, vineri, de la Iaşi, un mesaj despre direcţia României, afirmând că viitorul ţării depinde de păstrarea „busolei morale”, într-un discurs susţinut în Piaţa Unirii, la ceremonia dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

El a evidenţiat importanţa unităţii şi responsabilităţii civice, amintind, în acest context, de sacrificiile înaintaşilor noştri. Miruță a atras atenția asupra provocările actuale cu care se confruntă România, subliniind dificultăţile pe care le-au trăit românii în trecut.

Vicepremierul a amintit, totodată, hotărârea generaţiilor paşoptiste de a acţiona rapid, fără prea multe analize, pentru că au crezut că România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei.

„Unirea Principatelor Române cred că este mai mult decât un moment în care, după 167 de ani, ne întrunim într-o piaţă cu opinii diferite, cu libertatea de a ne manifesta aceste opinii. Poate că, după ce mergem fiecare spre casele noastre, ne gândim o clipă la ce i-a determinat pe înaintaşii noştri, acum 167 de ani, să acţioneze în comun. Şi la ce ne desparte pe noi după 167 de ani. A fost greu şi atunci, pentru că cei care au făcut atunci Unirea nu trăiau nici ei vremuri uşoare. Şi atunci îi încercau neajunsurile, şi atunci îi încercau certurile, şi atunci existau presiuni externe. Însă, acum 167 de ani, oamenii n-au avut timp să analizeze prea mult, ci au acţionat fără să mai întârzie. Românii au considerat atunci că România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”, a afirmat Radu Miruţă.

Acesta a adus în discuţie şi provocările actuale, precum nesiguranţa economică, grijile legate de costurile vieţii şi întrebările oamenilor despre sensul eforturilor şi sacrificiilor lor.

„Astăzi, după aproape 170 de ani, ne aflăm din nou într-o vreme a încercărilor. Românii simt nesiguranţa economică, simt apăsarea facturilor, simt grija zilei de mâine. Mulţi se întreabă, pe bună dreptate, dacă statul îi mai vede, dacă merită să mai facă eforturi, dacă sacrificiile lor au un sens”, a afirmat Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, România nu duce lipsă de oameni harnici şi inteligenţi, ci de încredere în unitate şi de valori comune care să unească societatea şi clasa politică, dincolo de diferenţele ideologice.

„Adevărul e că România nu duce lipsă nici de oameni harnici, nici de oameni deştepţi. România duce lipsă de oamenii care să creadă în unitate. Clasa politică duce lipsă de un lucru esenţial, de acel set minim de valori pentru care fiecare să contribuie spre a fi îndeplinite, dincolo de diferenţele ideologice pe care le are”, a adăugat Miruţă.

Ministrul a susţinut că securitatea nu se rezumă la arme şi echipamente, ci implică profesionalism, credinţă, solidaritate şi o armată modernă, bine pregătită, precum şi o societate care nu-şi abandonează cetăţenii.

„Apărarea nu înseamnă doar arme, iar securitatea nu înseamnă doar echipamente. Înseamnă încredere, înseamnă profesionalism, înseamnă multă credinţă în Dumnezeu şi solidaritate. Înseamnă o armată modernă, bine pregătită, dar şi o societate care nu-şi abandonează oamenii. (...) România nu se repară prin vorbe mari şi nu s-a reparat niciodată. Se repară prin treabă bună făcută în fiecare zi de toţi oamenii din această ţară, prin respect pentru cei care muncesc”, a punctat ministrul.

În concluzie, Miruţă a transmis că „România are viitor doar dacă nu-şi pierde busola morală”.

„De aici, de la Iaşi, vreau să vă spun un lucru simplu. România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală. La mulţi ani, România! La mulţi ani românilor care cred chiar şi atunci când e greu, la mulţi ani românilor care huiduie pe cei care luptă ca ei să aibă dreptul să facă asta”, a conchis ministrul.

