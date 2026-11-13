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Radu Miruţă, despre dosarele penale legate de SAFE: „Nu am nicio emoţie. Zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte”

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Radu Miruță
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
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Prim-vicepreşedintele USR, deputatul Radu Miruţă, a declarat vineri, la Târgu Jiu, că nu a fost citat în niciun dosar penal în legătură cu SAFE şi Rheinmetall, precizând că nu are emoţii cu privire la acest aspect.

Afirmaţia acestuia a fost făcută la o conferinţă de presă, în cadrul căreia a fost întrebat dacă a fost citat în vreun astfel de dosar penal.

„Nu am fost citat, nu am nicio emoţie. Ceea ce s-a întâmplat prin acest SAFE este supărător dintr-un singur punct de vedere: am reuşit, la nivel guvernamental, să arătăm că banii Armatei pot fi plătiţi cu curaj de a condiţiona producţie în România. Nu s-a întâmplat asta până acum niciodată şi nu s-a întâmplat până acum niciodată pentru că PSD începea să zâmbească atunci când companiile mari încercau să-l convingă că nu e neapărat obligatoriu să mute fabrica în România. Mutarea unei fabrici în România are nişte costuri, companiile mari evită să-şi asume aceste costuri şi se bucură să livreze produse fără să-şi mute fabrica aici. Acum, zâmbetul PSD s-a transformat în nişte condiţii foarte stricte din contractele din SAFE, care pentru prima oară au impus localizare serioasă în România. Localizarea PSD presupunea dovedirea cheltuirii unor sume de bani pe teritoriul naţional, fără legătură cu vreo fabrică”, a spus Miruţă, citat de Agerpres.

El a precizat că, prin programul SAFE, la nivel european mai este disponibilă suma de 21 de miliarde de euro, transmiţându-le celor de la PSD „să demonstreze că au capacitatea să ia în continuare din acei bani”.

„Dacă se importa un TIR de roşii sau un TIR de paste, contravaloarea mărfii respective se contoriza pentru a stinge obligaţiile de localizare pentru zona de armament. Singurul lucru comun este că, poate, militarii mănâncă şi ei paste, însă nu are nicio legătură cu producţia din fabrici şi, dincolo de intoxicarea pe care PSD o face, supărat de această realitate, oamenii pot să înţeleagă următoarea unitate de măsură: din '90 până astăzi, sub conducerea PSD au fost închise toate fabricile. Sub coordonarea USR, au fost organizate deschiderea şi aducerea la viaţă a cinci fabrici. Totuşi, unii au închis tot, alţii, în câteva luni de zile, au deschis cinci. Îi provoc pe cei de la PSD, care sunt acum singuri la guvernare, să mai deschidă încă 15 fabrici", a afirmat Radu Miruţă.

Editor : A.P.

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