Live TV

Exclusiv Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se va decide în unanimitate, în coaliție. Știu că nu s-a discutat

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție”

Radu Miruță a spus sâmbătă seara, în exclusivitate la Digi24, că decizia de eliminare a plafonării prețurilor la alimente va fi luată în coaliție, în unanimitate, în funcție de „cifrele” prezentate de Ministerul Finanțelor. „Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea Ministerului Finanțelor de a închide bugetul cu banii pe care îi adună”, a spus ministrul Economiei.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Și reforma în administrație, sperietoare aia cu 45% din oameni vor fi dați afară este un narativ neadevărat, pentru că toate administrațiile publice din țară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere. Ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe șefi. Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni”, a spus Radu Miruță la Digi24.

Ce vedeți în coaliție ca decizie luată, să fiți siguri că s-a luat cu unanimitate, adică inclusiv cu votul PSD. Altfel nu se poate, altfel ar pica coaliția.

„La momentul în care s-a compus această coaliție au existat niște discuții și pe marginea acestor aspecte de prețuri plafonate - energie, alimente. Și la fiecare s-a discutat, și decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situația cu banii din buget. Pentru că niște măsuri pe care noi le-am luat acum două luni de zile au început încet-încet să producă efecte. Ele vor merge la viteze de croazieră undeva în a doua parte a anului viitor. Modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget cu inerție, durează până când taxele suplimentare încep să se întoarcă la bugetul de stat”, a punctat ministrul Economiei.

Întrebat dacă plafonarea prețurilor la alimente are legătură cu veniturile bugetare, Radu Miruță a spus că „trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc.

„Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție”

„Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună. Atâta tot. Dacă există bani, guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli, dacă nu există bani, trebuie să ne uităm care sunt cele mai raționale decizii ca să nu ajungem într-o situație și mai grea. S-a format acest guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbați lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care guvernul să o obțină apăsând un buton și de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii”.

„În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a subliniat ministrul.

Citiți și:

VIDEO Un nou scandal în coaliție: Expiră plafonarea la alimentele de bază. Ce decizie a anunțat Guvernul

VIDEO Adrian Cozma (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Degeaba plafonăm prețuri și limităm concurența, dacă pierdem locuri de muncă

EXCLUSIV. Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Digi Sport
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească...
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
Robert Fico
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir...
Ultimele știri
Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
charlie-ottley-captura-digi
„Hățișul birocratic” nu iartă: Charlie Ottley, britanicul care a promovat România în toată lumea, nu reușește să obțină cetățenia
Paper bag with food supplies for the period of quarantine isolation on a yellow background
Adrian Cozma (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Degeaba plafonăm prețuri și limităm concurența, dacă pierdem locuri de muncă
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimente: Nu am discutat în Coaliție. PSD nu este de acord
catalin drula in studioul digi24
Cătălin Drulă: „E limpede că PSD nu-și dorește alegeri la București. Probabil nu anticipează că le-ar câștiga”
Dominic Fritz
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro? Acte necesare şi condiţii
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea