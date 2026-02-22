Live TV

Exclusiv Radu Miruță, despre militarii voluntari: Cred că va exista interes. E primul an, vedem dacă cei 27.000 de lei sunt destul de atractivi

Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre armata voluntară. Ministrul Apărării a spus că pot fi pregătiți 3.000 de recruți în 2026, dar numărul va fi stabilit în funcție de bugetul primit. De asemenea, Miruță speră ca cei 27.000 de lei brut, să îi atragă pe tineri în acest serviciu.

„Acum avem o țeavă pe care vine aer, pentru că din 2007 nu a mai existat la intrare nimic, nu s-au mai recrutat oameni, s-a desființat, așa fost. Ne uităm acum că s-a parcurs această perioadă de 19 ani și la ieșire nu mai prea curge nimic, că n-a mai intrat nimic în ultimii ani. A fost o idee foarte bună cu această armată voluntară de patru luni de zile. Legea care gestionează această situație a intrat în vigoare la începutul acestui an. Avem pregătiți spre a face acest în acest an, 2026, pregătirea militară pentru între 1.000 și 3.000 de recruți între 18 și 35 de ani, în funcție de câți bani vom primi la buget”, a spus Radu Miruță.

„Noi am cerut pentru 3.000, vom vedea pentru câți primim bani. Așadar, după acest an vom avea o serie nouă, pentru prima oară, de tineri care nu fac două săptămâni de pregătire, ci care fac o pregătire de patru luni de zile, în urma cărora căreia primesc 27.000 lei brut, undeva la 15.000 lei net, după patru luni de zile în care au casă, au masă, au pregătire constantă”, a precizat ministrul Apărării.

„Și mai e un lucru important - au prima opțiune ca după aceea să rămână în sistem. Eu cred că va exista interes. Este primul an, vedem dacă cei 27.000 de lei sunt suficient de atractivi, dar este un prim pas”, a adăugat Miruță.

