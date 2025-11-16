Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a sesizat Parchetul cu privire la modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, a sesizat DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Într-o intervenție telefonică la Digi24, Radu Miruță a spus că cea mai simplă rezolvare ar fi ca AMEPIP să decidă reluarea selecției, dar instituția se subordonează Secretariatului General al Guvernului, condus de Radu Oprea, iar cel selectat la ROMARM este fostul șef de cabinet al acestuia pe vremea când Oprea era ministru.

Ministrul Economiei a prezentat concluziile raportului Corpului de Control, care a concluzionat că la ROMARM modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director nu a respectat legea.

Întrebat dacă directorul general va rămâne în funcție până la finalizarea dosarului de către DNA, dacă el va fi deschis, Radu Miruță a răspuns că există două variante soluționare a problemei.

„Există două variante. Fie cei de la DNA încheie dosarul mai repede și anulează, iau măsurile legale împotriva celor care au făcut această încălcare a legii, fie – o variantă mult mai rapidă – cei de la AMEPIP să demonstreze cu adevărat că au curaj și că nu sunt subordonați Secretariatului General al Guvernului atunci când vine vorba de respectare a legii”, a afirmat ministrul Economiei.

„Pentru că trebuie să fim foarte deschiși. AMEPIP poate să spună - da, domnule, lucrurile așa au stat, am primit dovezi pentru asta. Și cei de la AMEPIP să spună că decid reluarea selecției. Însă cei de la AMEPIP sunt în subordinea Secretariatului General al Guvernului, unde secretar general este domnul Radu Oprea, iar cel care a fost selectat să conducă ROMARM este fostul său șef de cabinet”, a precizat Radu Miruță.

„Ar trebui să vedem un curaj din partea celor de la AMEPIP, să vină extraordinar de clar și să valideze, sau să invalideze, aceste lucruri, pentru că nu este în interesul meu să se schimbe director acolo, ci este în interesul meu să mă asigur că această societate gestionează o sumă mare de bani în continuare și este condusă printr-un mod asupra căruia nu există niciun dubiu. Aici nu e vorba de dubiu, aici e vorba de clarități”, a conchis ministrul.

Editor : Liviu Cojan