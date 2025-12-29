Live TV

Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului

Radu Miruță.
Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

”Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la B1 Tv, citat de News.ro.

El a anunţat că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului de apărare, în ceea ce priveşte pensiile.

”Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Şi eu, înainte să fiu la Ministerul Apărării, am arătat cum am luptat cu nedreptatea pentru pensiile minerilor şi ale energeticienilor care au fost rezolvate pentru o perioadă, între timpul fostul guvern le-a stricat din nou. Nu este acceptabil, e deranjant să fi fost colegi doi oameni, 20-30 de ani, după care, dacă unul se pensionează la un an diferit de celălalt, să aibă o pensie diferită semnificativ, doar pentru că s-au pensionat într-un moment diferit de timp. România, de-a lungul timpului, nu a avut o abordare uniformă pentru pensiile militarilor. Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate. Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă, nu-i treaba de 100-200 de lei. Şi pe oamenii din domeniul ăsta îi macină nedreptatea asta, că se văd la pensie, ştiu că au fost colegi, unii iau bani mai mulţi, unii iau bani mai puţini. Deci, pe scurt, sunt preocupat de aceste nedreptăţi”, a adăugat Radu Miruţă.

El a precizat că nu ştie dacă toate situaţiile considerate nedrepte vor putea fi toate eliminate ”instant”, însă crede că aceste nedreptăţi vor putea fi corectate în ”timp”.

