Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să fie preocupată de retragerea soldaților americani din Europa, că țara noastră își crește constant de vreo doi ani cheltuielile de apărare, iar acum trebuie să-și dezvolte industria de apărare. Ministrul a spus că nu-i este frică să voprbească despre corupția din domeniu, că a dat afară 21 de administratori speciali ai unor companii de stat din domeniu și, deși nu este „o garanție că e totul impede”, le mai „rearanjează piesele” puțin celor care au gând de „șurubeală” și „poate nu mai nimeresc tot să stea pe scaunele pe care își doresc”.

Chestionat dacă România este preocupată de o posibilă retragere a soldaților americani din Europa, în contextul în care Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, a spus că Europa trebuie să fie pregătită pentru acest scenariu, Radu Miruță a spus că „pe noi trebuie să ne ocupe ca România să fie în stare să apere România, Europa să fie în stare să apere Europa, NATO să fie în stare să apere țările membre NATO”.

„Unele lucruri pot fi influențate direct, altele pot fi influențate diplomatic, politic, cu o componentă mai puțin directă, pe decizii care țin de 32 de țări. Hai să ne concentrăm pe ce influențează absolut direct. Adică ce putem face noi. Și noi facem. Suntem țara care ne creștem constant de vreo 2 ani cheltuielile pe apărare. Suntem țara care ne-am scuturat un pic, de vreo jumătate de an, zic eu, mai degrabă, și vrem să folosim niște bani ca să dezmorțim industria de apărare. Nu se poate doar să aștepți ca cineva să vină să-ți curețe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci. România are o industrie de apărare. România are o armată care comandă constant, Armata Română emite comenzi pe sume mari. Armata Română ia produse, ia echipamente, ia tehnologie și nu are cui să dea comenzile astea în industria națională de apărare”, a declarat ministrul apărării la Digi24.

Miruță a comparat situația relației dintre Armata Română și industria de apărare a țării cu o familie care are un apartament cu două camere.

„E ca o familie cu un apartament cu două camere, o cameră curățică, curată, Armata Română, și o cameră, care ar trebui să producă pentru camera cealaltă, e cu geamurile sparte și noi ne autosabotăm. Plătim la întreținere dublu, că acolo-s geamurile sparte și se duce căldura afară. Trebuie să oprim asta, nu se întâmplă minuni altfel.”, a explicat ministrul care a adus apoi în discuția corupția din domeniu.

„Întâi ne uităm unde e problema. E corupție? E! Ne e frică să vorbim despre ea? Unora nu! Cei cărora le este frică să vorbească despre corupție în industria națională de apărare sunt parte din circuitul ăsta. Nu se poate rezolva problema altfel. Am dat afară 21 de administratori speciali, am făcut documentele pentru a se selecta conducerea în 26 de companii de stat, cu speranța că cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze, că nici acum nu-i garanție că e totul impede. Dar le mai rearanjez piesele puțin și poate nu mai nimeresc tot să stea pe scaunele pe care își doresc”.

Ministrul a vorbit și despre cele două exerciții militare din România, de la poligoanele Cincu și Smârdan.

„Poligonul de la Smârdan este foarte potrivit pentru astfel de activități. Înțeleg că vor mai veni, se vor mai roti. Au venit americani, au venit cu aceste tancuri Abrams. E un lucru bun pentru România, suntem preocupați, avem proiect să extindem acest poligon, să extindem facilitățile în acest poligon. Pentru Armata Română, în primul rând, pentru interacțiunea cu armata altor țări, care are nevoie să folosească poligonul ăsta pentru a se antrena. Toată lumea are de câștigat din povestea asta și România în principal. Faptul că militarii români se antrenează cod la cot, umăr la umăr, sol la șold cu militari americani, învăță, să folosească tehnologie. Atunci când noi cumpărăm tehnologie, știm direct să folosim tehnologia respectivă, pentru că ne-am antrenat cu ea. E un lucru extraordinar de bun, care eu sunt preocupat să-l facem cât de mult putem”.

Radu Miruță a fost întrebat dacă are informații despre o intenție de de retragere a soldaților americani din România.

„Nu am astfel de indicii. A fost acea rotire la finalul anului trecut. Informațiile sunt că nu mai există o rotire semnificativă în continuare pentru situația României. Pentru ce se întâmplă în alte țări, nu știu. Informațiile pe care le avem noi, chiar am întrebat - mă rog, mai pleacă șapte, vin opt - e o chestie de-asta clasică, în care mai termină misiunea unii, dar vin alții în loc, dar nu numere mari”, a spus ministrul Apărării.

