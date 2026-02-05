Live TV

Exclusiv Radu Miruță, despre situația industriei de apărare: „Cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze. Le mai rearanjez piesele puțin”

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță. Foto: gov.ro

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să fie preocupată de retragerea soldaților americani din Europa, că țara noastră își crește constant de vreo doi ani cheltuielile de apărare, iar acum trebuie să-și dezvolte industria de apărare. Ministrul a spus că nu-i este frică să voprbească despre corupția din domeniu, că a dat afară 21 de administratori speciali ai unor companii de stat din domeniu și, deși nu este „o garanție că e totul impede”, le mai „rearanjează piesele” puțin celor care au gând de „șurubeală” și „poate nu mai nimeresc tot să stea pe scaunele pe care își doresc”.

Chestionat dacă România este preocupată de o posibilă retragere a soldaților americani din Europa, în contextul în care Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, a spus că Europa trebuie să fie pregătită pentru acest scenariu, Radu Miruță a spus că „pe noi trebuie să ne ocupe ca România să fie în stare să apere România, Europa să fie în stare să apere Europa, NATO să fie în stare să apere țările membre NATO”.

„Unele lucruri pot fi influențate direct, altele pot fi influențate diplomatic, politic, cu o componentă mai puțin directă, pe decizii care țin de 32 de țări. Hai să ne concentrăm pe ce influențează absolut direct. Adică ce putem face noi. Și noi facem. Suntem țara care ne creștem constant de vreo 2 ani cheltuielile pe apărare. Suntem țara care ne-am scuturat un pic, de vreo jumătate de an, zic eu, mai degrabă, și vrem să folosim niște bani ca să dezmorțim industria de apărare. Nu se poate doar să aștepți ca cineva să vină să-ți curețe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci. România are o industrie de apărare. România are o armată care comandă constant, Armata Română emite comenzi pe sume mari. Armata Română ia produse, ia echipamente, ia tehnologie și nu are cui să dea comenzile astea în industria națională de apărare”, a declarat ministrul apărării la Digi24.

Miruță a comparat situația relației dintre Armata Română și industria de apărare a țării cu o familie care are un apartament cu două camere.

„E ca o familie cu un apartament cu două camere, o cameră curățică, curată, Armata Română, și o cameră, care ar trebui să producă pentru camera cealaltă, e cu geamurile sparte și noi ne autosabotăm. Plătim la întreținere dublu, că acolo-s geamurile sparte și se duce căldura afară. Trebuie să oprim asta, nu se întâmplă minuni altfel.”, a explicat ministrul care a adus apoi în discuția corupția din domeniu.

„Întâi ne uităm unde e problema. E corupție? E! Ne e frică să vorbim despre ea? Unora nu! Cei cărora le este frică să vorbească despre corupție în industria națională de apărare sunt parte din circuitul ăsta. Nu se poate rezolva problema altfel. Am dat afară 21 de administratori speciali, am făcut documentele pentru a se selecta conducerea în 26 de companii de stat, cu speranța că cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze, că nici acum nu-i garanție că e totul impede. Dar le mai rearanjez piesele puțin și poate nu mai nimeresc tot să stea pe scaunele pe care își doresc”.

Ministrul a vorbit și despre cele două exerciții militare din România, de la poligoanele Cincu și Smârdan.

„Poligonul de la Smârdan este foarte potrivit pentru astfel de activități. Înțeleg că vor mai veni, se vor mai roti. Au venit americani, au venit cu aceste tancuri Abrams. E un lucru bun pentru România, suntem preocupați, avem proiect să extindem acest poligon, să extindem facilitățile în acest poligon. Pentru Armata Română, în primul rând, pentru interacțiunea cu armata altor țări, care are nevoie să folosească poligonul ăsta pentru a se antrena. Toată lumea are de câștigat din povestea asta și România în principal. Faptul că militarii români se antrenează cod la cot, umăr la umăr, sol la șold cu militari americani, învăță, să folosească tehnologie. Atunci când noi cumpărăm tehnologie, știm direct să folosim tehnologia respectivă, pentru că ne-am antrenat cu ea. E un lucru extraordinar de bun, care eu sunt preocupat să-l facem cât de mult putem”.

Radu Miruță a fost întrebat dacă are informații despre o intenție de de retragere a soldaților americani din România.

„Nu am astfel de indicii. A fost acea rotire la finalul anului trecut. Informațiile sunt că nu mai există o rotire semnificativă în continuare pentru situația României. Pentru ce se întâmplă în alte țări, nu știu. Informațiile pe care le avem noi, chiar am întrebat - mă rog,  mai pleacă șapte, vin opt -  e o chestie de-asta clasică, în care mai termină misiunea unii, dar vin alții în loc, dar nu numere mari”, a spus ministrul Apărării.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
steag vietnam soldat
5
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamului se pregătește pentru un posibil „război...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac ucrain dunare
Ministrul Apărării, despre atacurile cu drone rusești în zona Deltei Dunării: N-avem încă un zid. Acel „drone wall” este o utopie
Satelit în spațiu.
Satelitul românesc, sub semnul întrebării. Miruță cere garanții înainte de lansare: „Nu dăm 700.000 de euro doar să-l vedem cum pleacă”
radu miruta la digi24
Planul ministrului Radu Miruță de a mări pensiile militare. „Politicul folosește prea mult Armata Română, unele guverne au ales cinic”
Jmg9NDQwJmhhc2g9YzM3MDJhMWM0ZGE1ZjkyN2ZhNTk5MmFkMjNhZjY4ZDc=.thumb
Ținta Ministerului Apărării pentru angajări în Armată: 2.000 de voluntari în 2026. Câți își dorește Radu Miruță în 2027
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Recomandările redacţiei
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, sub control judiciar. Primarul Sectorului 3 trebuie...
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
diicot
Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă. Unul dintre ei, fiu...
Ultimele știri
De ce întârzie decizia CCR privind pensiile magistraților. Judecătorul Dacian Dragoș: „Este o lege mai greu de analizat”
Dacian Dragoș, despre încercarea AUR de a-l suspenda din CCR: Indirect poate fi vizat Nicușor Dan
Soluții de „cascadorii râsului” la modernizarea Gării Brașov, reclamă Asociația Pro Infrastructură. Lucrările, după un proiect din 2011
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este cel mai mare regret al Soranei Cîrstea, după 20 de ani în tenis. Sportiva a spus totul abia acum
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...