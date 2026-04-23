În contextul în care miniștrii PSD ar urma să-și prezinte demisia din Guvern, Radu Miruță a afirmat că sarcina de desemnare a celor care vor prelua interimar portofoliile îi revine premierului Ilie Bolojan, adăugând că, în opinia sa, „nu suntem în momentul în care astăzi să negociem politic”.

„E trist pentru România că în loc să beneficiem de contextul internațional în care astăzi suntem bine ancorați, atât la nivel NATO, la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Pe toate aceste culoare, România astăzi este într-o situație bună. Rațional ar fi ca a noastră clasă politică să fructifice acest context, nu să facă pași înapoi sau să stagneze”, a afirmat el.

Întrebat dacă s-au stabilit miniștrii interimari, acesta a explicat: „Este la latitudinea primului ministru de desemnare. Nu este o chestiune de vot politic. Este atributul primului ministru cum consideră că vor fi alocați miniștrii cu aceste responsabilități. Eu cred că nu suntem în momentul în care astăzi să negociem politic. Suntem în momentul în care trebuie să analizăm cine este potrivit pentru a ține funcțional un minister”.

Totodată, vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, joi, că la ora 14:00 îşi va da demisia din Guvern, împreună cu toţi miniştrii PSD.

„Urmează să ne dăm demisia la ora 14:00. Toţi miniştrii PSD, inclusiv eu”, a spus Neacşu la Palatul Parlamentului. El a adăugat că secretarii de stat numiţi de PSD în Guvern îşi vor da demisia „odată cu moţiunea de cenzură”.

Decizia demisiei în bloc vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan şi refuzului acestuia de a pleca din funcţie.

Miniștrii PSD care pleacă:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

Editor : A.M.G.