Live TV

Radu Miruţă, după blocajul din Parlament privind bugetul: „PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR. Este umilitor”

Data publicării:
Radu Miruță. Foto: gov.ro

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, transmite miercuri seară, după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului de stat pe 2026 că astfel de obstacole politice nu plătesc salarii, nu construiesc autostrăzi şi nu cresc siguranţa României, ci le plătesc oamenii. Miruţă arată că PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR şi tot ce au reuşit este să ajungă într-o situaţie umilitoare pentru ei şi nedreaptă pentru toată ţara - să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României.

„În astfel de momente, nu e nevoie de voci mai puternice, ci de minţi mai limpezi. PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR. Tot ce au reuşit este să ajungă într-o situaţie umilitoare pentru ei şi nedreaptă pentru toată ţara - să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României", a transmis ministrul Apărării.

Să ne uităm la fapte. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a început mandatul, toţi ştiam unde se află România şi cât de gravă este situaţia bugetară. Bugetul ţării era la marginea prăpastiei, iar acest Executiv a avut obligaţia să ia măsuri grele, nepopulare, dar necesare, dacă nu vrem să lăsăm copiilor noştri o ţară împovărată şi aproape falită. Toţi ştiau asta. Inclusiv PSD. Mai mult: PSD a fost parte la fiecare decizie”, mai spune Radu Miruţă.

Ministrul precizează că, dacă PSD este atât de revoltat de cât de greu trăiesc mulţi români, să îi cheme la răspundere pe miniştrii pe care i-a avut, în ultimii 35 de ani, la Muncă, Economie, Fonduri Europene şi Finanţe.

Pensiile şi salariile din România sunt şi rezultatul felului în care aceşti miniştri şi-au făcut sau nu şi-au făcut treaba. Eu cred că mulţi pensionari au nevoie de o dublare a pensiei, salariile ar trebui mai mari pentru toată lumea, dar atât poate ţara asta astăzi. Aici a fost adusă după ani şi ani de cheltuieli iresponsabile. E greu pentru PSD să fie credibili cum că le-ar păsa de viaţa oamenilor fără să facă mai întâi ceea ce refuză de nouă luni: să trimită acasă protejaţii din ministere, din consilii de administraţie şi din companiile de stat. Să spună clar cât economiseşte bugetul după ce opreşte această risipă şi ce face concret cu acei bani. Acolo începe seriozitatea. Nu în declaraţiile de presă cum că împart ce n-au la toată lumea, ci în propria curte, cu decizii şi fapte”, subliniază Miruţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Apărării precizează că, atunci când vii cu propuneri pentru care nu spui de unde sunt bani, se numeşte minciună, aşa cum minciună a fost şi promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor creşte pensiile militare.

Au făcut o lege despre care ştiau că nu stă în picioare, s-au lăudat cu ea, apoi au lăsat-o să se prăbuşească la Curtea Constituţională, într-un joc cinic, pe care l-au calculat la fiecare pas. Iar dacă tot vorbim despre nedreptăţile din sistemul de pensii militare, poate PSD îşi întreabă ministru Muncii din 2017, de ce, atunci a luat decizii care au produs exact aceste dezechilibre”, afirmă ministrul.

Miruţă mai scrie că România merită mai mult decât această gargară ieftină.

Oamenii din ţara asta fac, de şase luni, sacrificii ca să reparăm greşelile şi dezechilibrele lăsate în urmă de guvernarea anterioară. Cetăţenii şi-au făcut datoria faţă de stat. Acum este rândul statului să fie responsabil. Şi este rândul politicienilor să arate ce sunt cu adevărat: oameni de stat sau simpli combinatori, care au împrumutat discursul extremiştilor şi l-au ambalat în ipocrizie. Bugetul nu este un joc de orgolii. Este instrumentul prin care ţara funcţionează: pensii, investiţii, apărare, educaţie. Fiecare zi de întârziere înseamnă incertitudine pentru milioane de români şi frână pentru economie”, arată Radu Miruţă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
2
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
3
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
5
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Digi Sport
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz acuză PSD că urmărește noi alianțe, după blocajul în Parlament: Nu există majoritate pentru propunerile lor inflaţioniste
george simion sustine un discurs
George Simion explică de ce AUR nu a votat amendamentul PSD: Nu ne cereţi să fim complici la transformarea românilor în cerşetori
alexandru nazare
Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”. Ministrul anunță noi discuții în Coaliție
sorin grindeanu
Cearta pe buget: Sorin Grindeanu spune că PSD nu cedează șantajului și vorbește despre majoritatea USR-PNL-AUR-POT creată ad-hoc
Sigla PNL logo
PNL cere PSD să renunțe la amenințarea cu blocarea votului pe buget: riscul este ca România să intre „într-un vid funcţional”
Recomandările redacţiei
atac riad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Rezervoare Pars
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu...
Ultimele știri
Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul
Cetățean azer, condamnat în Letonia după ce a livrat Rusiei diferite echipamente: „Este mai grav decât furnizarea armelor de foc”
Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit