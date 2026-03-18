Radu Miruţă, după blocajul din Parlament privind bugetul: „PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR. Este umilitor”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, transmite miercuri seară, după blocajul din Parlament pe adoptarea bugetului de stat pe 2026 că astfel de obstacole politice nu plătesc salarii, nu construiesc autostrăzi şi nu cresc siguranţa României, ci le plătesc oamenii. Miruţă arată că PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR şi tot ce au reuşit este să ajungă într-o situaţie umilitoare pentru ei şi nedreaptă pentru toată ţara - să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României.

„În astfel de momente, nu e nevoie de voci mai puternice, ci de minţi mai limpezi. PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR. Tot ce au reuşit este să ajungă într-o situaţie umilitoare pentru ei şi nedreaptă pentru toată ţara - să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României”, a transmis ministrul Apărării.

„Să ne uităm la fapte. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a început mandatul, toţi ştiam unde se află România şi cât de gravă este situaţia bugetară. Bugetul ţării era la marginea prăpastiei, iar acest Executiv a avut obligaţia să ia măsuri grele, nepopulare, dar necesare, dacă nu vrem să lăsăm copiilor noştri o ţară împovărată şi aproape falită. Toţi ştiau asta. Inclusiv PSD. Mai mult: PSD a fost parte la fiecare decizie”, mai spune Radu Miruţă.

Ministrul precizează că, dacă PSD este atât de revoltat de cât de greu trăiesc mulţi români, să îi cheme la răspundere pe miniştrii pe care i-a avut, în ultimii 35 de ani, la Muncă, Economie, Fonduri Europene şi Finanţe.

„Pensiile şi salariile din România sunt şi rezultatul felului în care aceşti miniştri şi-au făcut sau nu şi-au făcut treaba. Eu cred că mulţi pensionari au nevoie de o dublare a pensiei, salariile ar trebui mai mari pentru toată lumea, dar atât poate ţara asta astăzi. Aici a fost adusă după ani şi ani de cheltuieli iresponsabile. E greu pentru PSD să fie credibili cum că le-ar păsa de viaţa oamenilor fără să facă mai întâi ceea ce refuză de nouă luni: să trimită acasă protejaţii din ministere, din consilii de administraţie şi din companiile de stat. Să spună clar cât economiseşte bugetul după ce opreşte această risipă şi ce face concret cu acei bani. Acolo începe seriozitatea. Nu în declaraţiile de presă cum că împart ce n-au la toată lumea, ci în propria curte, cu decizii şi fapte”, subliniază Miruţă.

Ministrul Apărării precizează că, atunci când vii cu propuneri pentru care nu spui de unde sunt bani, se numeşte minciună, aşa cum minciună a fost şi promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor creşte pensiile militare.

„Au făcut o lege despre care ştiau că nu stă în picioare, s-au lăudat cu ea, apoi au lăsat-o să se prăbuşească la Curtea Constituţională, într-un joc cinic, pe care l-au calculat la fiecare pas. Iar dacă tot vorbim despre nedreptăţile din sistemul de pensii militare, poate PSD îşi întreabă ministru Muncii din 2017, de ce, atunci a luat decizii care au produs exact aceste dezechilibre”, afirmă ministrul.

Miruţă mai scrie că România merită mai mult decât această gargară ieftină.

„Oamenii din ţara asta fac, de şase luni, sacrificii ca să reparăm greşelile şi dezechilibrele lăsate în urmă de guvernarea anterioară. Cetăţenii şi-au făcut datoria faţă de stat. Acum este rândul statului să fie responsabil. Şi este rândul politicienilor să arate ce sunt cu adevărat: oameni de stat sau simpli combinatori, care au împrumutat discursul extremiştilor şi l-au ambalat în ipocrizie. Bugetul nu este un joc de orgolii. Este instrumentul prin care ţara funcţionează: pensii, investiţii, apărare, educaţie. Fiecare zi de întârziere înseamnă incertitudine pentru milioane de români şi frână pentru economie”, arată Radu Miruţă.

