Radu Miruţă, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care... munceşte”

Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat duminică, după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar „încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte. Ministrul a mai declarat că o moţiunea Opoziţiei „a fost scrisă mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”.

„Guvernul Bolojan lucrează. Alţii fac spectacol. După 7 ore de spectacol fără substanţă, AUR a rămas cu aplauzele proprii. Noi rămânem cu munca adevărată”, a scris ministrul Economiei, pe Facebook. Radu Miruţă arată că a stat în plen şi a ascultat „o moţiune scrisă mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”.

„Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care... munceşte”, mai spune Miruţă.

Ministrul precizează că „Guvernul de Coaliţie şi-a depus jurământul acum 76 de zile iar în 76 de zile, Guvernul Bolojan a început curăţenia în instituţiile de stat, corectarea deficitului lăsat moştenire din 2024, reforme sectoriale profunde - nu titluri, ci restructurări reale şi, poate cel mai important, reconstrucţia încrederii dintre stat şi cetăţean”.

„Ştiu că oamenii vor rezultate repede. E firesc. Dar, adevărul este cǎ nu putem face cât ai bate din palme ce nu s-a făcut ani de zile, nu se poate repara cu bătăi din palme ce s-a stricat în zeci de ani. Când lucrezi într-un stat anchilozat de ani de zile, nu există rezolvări cu o baghetǎ magicǎ peste noapte. E greu. E complicat. Dar e necesar. Şi se face. România nu se repară cu sloganuri şi like-uri. Se repară cu fapte. Cu echipe. Cu decizii grele. Cu seriozitate. Asta face Guvernul. Asta facem noi. Zi de zi”, mai scrie ministrul Economiei.

