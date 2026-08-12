Radu Miruţă: „Fabrica de grafit de la Baia de Fier a trecut de la morţi la vii”. Ce urmează, când ar putea începe exploatarea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, miercuri, că fabrica de grafit de la Baia de Fier „a trecut de la morţi la vii”, deoarece urmează să fie redeschisă. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a precizat că urmează să fie obţinute toate avizele pentru ca proiectul de Hotărâre de Guvern să fie adoptat de Executiv, iar acest lucru va duce la reînceperea exploatării de grafit. El a mai precizat că urmează să fie organizată şi o licitaţie internaţională.

„Am o altă veste pentru zona în care ne aflăm aici şi de care sunt foarte ataşat. Este despre fabrica de grafit de la Baia de Fier, despre interesul şi preocuparea pentru ca ceea ce se întâmplă acolo să treacă de la morţi la vii. Exploatarea de grafit de la Baia de Fier (...) era pe o listă a exploatărilor închise. Era o Hotărâre de Guvern prin care s-a închis oficial din partea statului român exploatarea de grafit. A ieşit din Ministerul Economiei - şi vă putem anunţa oficial, sub semnătura domnului ministru, ca ministru al Economiei - Hotărârea de Guvern pe care am semnat-o ca vicepremier pentru ca facilitatea de exploatare a grafitului de la Baia de Fier să se deschidă”, a declarat Radu Miruţă, miercuri, într-o conferinţă de presă la Gorj.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a oferit mai multe detalii despre acest proiect.

„Avem foarte de curând şi avizul de la Ministerul Mediului, care în orice astfel de discuţie este un aviz foarte important. Suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei pentru ca acest proiect de Hotărâre de Guvern să devină HG. Am încredere că, cel mai târziu săptămâna viitoare, în şedinţa de guvern, dacă nu reuşim în această joi, vom trece această hotărâre de guvern. Este una importantă, pentru că este deschiderea lacătului pentru ca dezvoltarea de la Baia de Fier şi exploatarea grafitului să se întâmple”, a afirmat Irineu Darău.

El a explicat ce se va întâmpla după aprobarea Hotărârii de Guvern.

„După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă şi că poate începe exploatarea, va fi o licitaţie internaţională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate şi aşa mai departe, care se va întâmpla anul acesta. Avem obiectiv să încheiem şi studiul de prefezabilitate până la sfârşitul anului 2026, iar apoi, pe parcursul anului 2027, să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, alte avize de mediu şi aşa mai departe, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activităţi acolo”, a mai transmis Irineu Darău.

În conferinţă, Radu Miruţă a susţinut că fostul Guvern Ciolacu a minţit când a spus, în martie 2025, că a finanţat exploatarea grafitului.

„A fost o minciună cântată în campania electorală de domnii Marcel Ciolacu şi Bogdan Ivan. În prima zi când am ajuns la Ministerul Economiei, am căutat proiectul şi am constatat că nasul lui Pinocchio era cât clădirea ministerului. Am început demersurile pentru a garanta, în primul rând, că licenţa de exploatare aparţine statului român, pentru că existau preocupări ca alţii să preia acest drept. Hotărârea de guvern în acest sens a fost adoptată în august 2025”, a precizat Radu Miruţă.

Editor : Sebastian Eduard