Fostul ministru al Apărării Radu Miruţă spune că, dacă mai exista vreun dubiu ”că acest guvern nu este controlat exclusiv de PSD”, acesta a dispărut după extinderea atribuţiilor lui Marian Neacşu în funcţia de vicepremier. „Imaginaţi-vă ce mai poate face ministrul de Finanţe dacă domnul vicepremier Neacşu dă aviz şi pe Ministerul de Finanţe în ceea ce priveşte unele cheltuieli”, precizează Miruță.

„Dacă cineva mai avea vreun dubiu că acest guvern nu este controlat exclusiv de PSD, azi a dispărut şi ultima ancoră. Îmi pare rău pentru acei miniştri tehnocraţi, unii de bună credinţă, pe care îi cunosc. Ei bine, prin ce s-a publicat ieri, premierul a dat putere domnului vicepremier Neacşu să avizeze deciziile şi hotărârile tuturor ministerelor”, a declarat Radu Miruţă, joi, la Prima News, citat de News.ro.

Deputatul USR a făcut o paralelă cu perioada în care el a ocupat funcţia de vicepremier.

„Imaginaţi-vă ce mai poate face ministrul de Finanţe dacă domnul vicepremier Neacşu dă aviz şi pe Ministerul de Finanţe în ceea ce priveşte unele cheltuieli. Eu am fost vicepremier, nu a existat un singur document pe care am dat negativ şi care să intre în şedinţa de guvern”, a arătat Miruţă.

Premierul Luca Niculescu a afirmat, joi, că a decis atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu având în vedere că acesta este „unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”. „Avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a afirmat premierul.

Editor : A.P.