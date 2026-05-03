Radu Miruță le răspunde politicienilor care au criticat contractele din programul SAFE: „Înțelegeți de ce îi irită?”

Radu Miruță, ministrul Apărării și, concomitent, ministrul interimar al Transporturilor, le-a răspuns politicienilor care au criticat modul în care au fost alocate contractele din programul SAFE, dând ca exemplu un alt contract aprobat de Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Ministrul Radu Miruță a reluat exemplul contractului în care 21 de trenuri noi „zac nefolosite în Gara Obor”. Detalii, aici.

Potrivit lui Miruță, pentru 91 de trenuri produse de o companie poloneză, România plătește 800 de milioane de euro. Contractul a fost semnat în ianuarie 2024, iar ultimul act adițional pe 6 mai 2025.

„Contract semnat în ianuarie 2024, ultimul act adițional fiind semnat pe 06.05.2025. Deși România are expertiză în a produce atât vagoane, cât și locomotive, deși la orice contract Guvernul ar trebui să implice firme românești, ei bine, decidenții din 2024 și 2025 nu au cerut nici măcar 1% producție în România din valoarea acestui contract”, a transmis Radu Miruță.

Acesta a mai subliniat că, prin acest contract, Guvernul Ciolacu nu a obligat compania poloneză să producă trenuri în România și nici să implice vreo companie românească în acest contract.

„Înțelegeți de ce 60% producție în România din SAFE îi irită? Pentru că devine referința raportată la care zero localizare cerut de ei este foarte departe”, a adăugat Radu Miruță.

În ultimele zile, mai mulți politicieni, printre care Marcel Ciolacu și George Simion, au criticat modul în care Guvernul a abordat contractele din cadrul programului SAFE.

Editor : M.G.