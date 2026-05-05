Radu Miruță: Moțiunea este o confruntare între un mod vechi și unul nou de a face politică, nu e despre Ilie Bolojan

Vicepremierul USR Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, a declarat marţi că, prin susţinerea moţiunii de cenzură, Partidul Social Democrat „încearcă să răstoarne masa”, deşi a condus România în ultimii ani.

El le-a reproşat social-democraţilor că vor să controleze România, deşi au doar 20% din voturi.

„Să vorbească la moţiunea de astăzi, a PSD şi AUR, din partea PSD un fost secretar general al Guvernului, care a aprobat absolut toate măsurile acestui guvern, care a căpuşat industria naţională de armament prin punerea directorului de cabinet director acolo şi un ministru al Muncii care a plecat dintr-o coaliţie, dorind să nu mai muncească atunci când ţara avea nevoie, nu este un semnal că ţara asta se face bine”, a afirmat Radu Miruţă (USR), în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Potrivit acestuia, moţiunea de cenzură nu reprezintă un demers împotriva premierului Ilie Bolojan, ci „o confruntare între un vechi mod de a face politică” şi un mod nou, care susţine organizarea concursurilor în companiile de stat, tragerea la răspundere a celor care „nu livrează” şi trimiterea la Parchet a celor care încalcă legea.

„Cei care au condus România în ultimii ani şi care astăzi nu mai au direcţie şi nici voturi încearcă să răstoarne masa, cu speranţa că, dacă văd farfuriile invers, vor nimeri în dreptul uneia mai bune. Însă nu vin şi ne spun ce urmează după”, a precizat Miruţă.

Vicepremierul a adăugat că le-a adus o busolă, în special parlamentarilor AUR, pentru a le garanta că atâta timp cât USR se află în Legislativ nu va permite ca România să urmeze direcţia impusă de Alianţa pentru Unirea Românilor.

„Nu vom permite ca în ţara asta Moscova să decidă printr-un partid ca AUR încotro să se îndrepte lucrurile”, a punctat el.

Radu Miruţă i-a cerut liderului AUR, George Simion, să nu îl mai atace "degeaba” pe preşedintele Nicuşor Dan.

„Nu vă mai legaţi de dumnealui încercând să evitaţi parteneriatul pe care îl faceţi astăzi cu PSD, pentru că vă dau o veste: după cum v-aţi asociat astăzi cu PSD, degeaba ţintiţi să candidaţi la Preşedinţie, că va fi şi mai uşor să pierdeţi data viitoare. Unii dintre dumneavoastră v-aţi pierdut demult această busolă morală şi, speriaţi că vă pierdeţi influenţa, încercaţi nu numai să vă acuzaţi unii pe alţii de trădare naţională, ci aţi ajuns să mă acuzaţi şi pe mine. Fără fapte, fără dovezi, fără niciun fel document, pentru că vă este frică că vă pierdeţi influenţa. Vă este frică de faptul că unii dintre dumneavoastră au fost trimişi la procurori, să fie verificaţi despre cum au ajuns în funcţii de conducere”, a afirmat vicepremierul.

El a reproşat PSD faptul că, după 36 de ani în care „a butonat” industria de apărare, în multe fabrici din România au ajuns să crească „buruieni”. Ministrul i-a acuzat de trădare naţională pe cei care "au făcut ţăndări” industria naţională de apărare.

„În câteva luni, la ministerele Economiei, Apărării, la Ministerul Mediului, Ministerul de Externe am început curăţenia. Am repus în mişcare capacităţi de producţie, am pus bazele unei fabrici noi în judeţul Braşov. Am impus reguli clare pentru ca ceea ce se contractează din partea Guvernului României în zona militară să fie produs în România. Nu cum am văzut la Ministerul Transporturilor, în aceste zile, că pentru un contract de 91 de trenuri nici măcar un geam nu s-a cerut să fie produs în România”, a mai declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

