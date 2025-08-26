Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat în exclusivitate la Digi24 că modificările discutate pentru companiile de stat riscă să rămână doar la nivel declarativ. El susține că, fără posibilitatea de a anula selecțiile ilegale, suplimentarea criteriilor de performanță și aplicarea reducerii numărului de membri din consiliile de administrație inclusiv acolo unde procedurile sunt deja în curs, schimbările nu vor avea efect real. „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”, a avertizat ministrul.

Potrivit informațiilor pe surse obținute de jurnaliști, în interiorul ședinței coaliției de guvernare au fost mai multe discuții privind măsurile pentru consiliile de administrație, însă ministrul Economiei precizează că nu a fost vorba de „discuții aprinse, ci pur și simplu niște oameni maturi, într-o coaliție, încearcă să susțină prin argumente niște puncte de vedere”.

„Ca ministru al Economiei, care am făcut o baie de probleme cu aceste companii de stat, raportându-ne la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani cu declinul acestor companii de stat printr-o aceeași metodă care există și astăzi, de oamenii puși în conducere a acestor companii, din punctul meu de vedere nu există absolut nicio altă variantă ca aceste companii să meargă mai bine decât dacă se schimbă legea în baza căreia sunt astăzi împământeniți acolo niște oameni în funcție de conducere. În acest sens am propus niște modificări ale cadrului legal, ale acelei Ordonanțe 109, cu niște reguli de bun-simț care vin tocmai în întâmpinarea prevederilor sau principiilor OECD”, a declarat Radu Miruță.

Cele trei măsuri propuse de Radu Miruță

Ministrul a prezentat trei propuneri de modificare a legislației:

„În primul rând, acolo unde se oficializează ilegalități în procesul de selecție al conducerilor companiei, ministerul să aibă posibilitatea să anuleze aceste procese. Nu e nevoie de Curtea Constituțională pentru a constata că un om nu a avut vechime 10 ani, ci a avut vechime 5 ani. (...) Nu este împotriva principiilor OECD să anuleze selecții care sunt ilegale, ba dimpotrivă”, a declarat Radu Miruță.

Punctul numărul 2: suplimentarea criteriilor de performanță. De când și cui îi este frică în această țară să răspundă unor criterii de performanță? Acei indicatori de performanță care să fie extinși, tocmai pentru a radiografia o situație corectă din perspectiva performanței celor care conduc aceste companii de stat.

„A treia propunere este ca reducerea numărului oamenilor din consiliile de administrație de la 5 la 3 să se aplice ca o normă tranzitorie și pentru acelea unde deja s-au făcut selecțiile sau unde sunt în curs. (...) Fără această normă efectul este aproape zero”, a adăugat el.

Ne prefacem vorbind că se modifică legea doar pentru a face un titlu că schimbăm legea. De fapt nu se schimbă nimic în acea lege sau ce se schimbă nu are efectul pe care ni-l dorim în declarații.

„Este o coaliție, sunt patru partide, există puncte de vedere diferite, noi suntem maturi, stăm la masă, venim cu argumente. La urma urmei, ca în orice democrație, o majoritate va decide. Acesta este punctul meu de vedere, este susținut și de colegii din USR. Din punctul meu de vedere este foarte argumentat și nu am auzit niciun contraargument împotriva celor pe care le-am spus. Că asta ar genera niște consecințe nedorite din unghiuri politice, bănuiesc, dar nu suntem aici decât pentru a duce binele companiilor în această situație”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță susține că rezistența față de aceste propuneri, și anume suplimentarea criteriilor de performanță, vine chiar din partea celor care ar fi supuși evaluării.

„Dacă v-ați pus oameni cu adevărat buni acolo, de ce ne temem să fie măsurați de bun-simț, astfel încât măsurătoarea să reflecte performanța? Pentru că altfel ne învârtim în jurul cozii, trebuie să fim cinstiți cu noi înșine, nu vom schimba prea mult modul în care sunt conduse companiile de stat”, a declarat Radu Miruță.

Probabil (se tem n.r.) cei care trebuie să fie verificați, nu știu, e doar o supoziție pe coerență logică. (…) OECD a venit și a spus: oameni buni, în țara asta trebuie să aveți o conducere profesionistă a acestor companii. Atâta tot. Cum s-a transpus asta în legislație, s-a ajuns într-o situație în care să avem o lege pe care să o invocăm doar ca o scuză, ca în spatele ei să facem o fărădelege.

În legătură cu măsura care vizează reducerea numărului oamenilor din consilii de administrație de la 5 la 3, ministrul Economiei explică faptul că toți cei deja numiți în acele consilii nu ar fi afectați.

„Nu ar fi afectați absolut deloc, ar fi mângâiați pe cap și li s-ar spune să stea liniștiți acolo, că a avut cineva grijă să se termine selecția până când au venit unii care vor să schimbe lucruri”, a declarat Radu Miruță.

„Eu nu o să comentez ce se întâmplă în ședințe private și nu o să dau detalii pe care ar putea să le dea alte persoane. Eu vă spun care sunt propunerile noastre. Ceea ce susținem noi, nu am văzut că ar exista o susținere fermă pentru aceste modificări. (...) Din punct de vedere juridic mi se spune că este în regulă”, a adăugat ministrul.

Este doar o decizie de oportunitate politică dacă se vrea sau dacă nu se vrea. Noi susținem cu tărie și cu argumente aceste lucruri. Este o decizie care va fi luată cu o majoritate a celor care compun această coaliție.

Despre acuzațiile de numiri politice

PSD a reproșat ministrului că, deși critică numirile politice, a desemnat recent în consiliile de administrație două persoane din USR și alte nume apropiate partidului.

„E o chestiune necuantificabilă. Ce înseamnă că cineva este apropiat de USR? Eu vă spun, cele două persoane pe care le-am propus în consiliile de administrație, dintre care una s-a și retras, sunt oameni cu un CV și cu un parcurs profesional pentru care, dacă aș avea 100 de astfel de persoane, 100 aș numi. Nu este o incompatibilitate între a fi un profesionist și a face și politică. Este o chestiune în care am ajuns aterizat pentru că până acum nu a fost respectată legea, nu ar fi trebuit să existe situațiile astea de interimat. Am ajuns într-un minister unde nu s-au făcut selecții de opt ani de zile și legea spune că nu poți să ai un interimat mai mare de 12 luni”, a explicat el.

Sunt forțat să numesc pe cineva în astfel de situații, că nu poate să rămână o companie a statului fără conducere. Legea mă obligă să fac eu astfel de numiri și scuzați-mă, cât sunt ministru și cât sunt întrebat cum merge o companie de stat, având în vedere situația îngustată în care am ajuns că nu s-a făcut până acum o selecție serioasă, sunt niște criterii pe care le urmăresc în încercarea de a găsi niște oameni.

„Am pornit această deschidere fantastică a ministerului, în care să identificăm oameni care să se implice. În prima zi s-au înscris 600 de oameni, ieri erau 1.800. M-am uitat și eu printre ei. Să știți că n-am găsit prea mulți oameni cu carnet de partid. De unde apare în spațiul public tema asta că, dacă ai carnet de partid, trebuie să fii neapărat hoț, prost, incompetent”, a declarat Radu Miruță.

El a dat exemplul lui Cătălin Prunariu, specialist internațional în aeronautică, numit la Romaero Băneasa.

„Nu este membru USR, nu l-am cunoscut până acum, mă onorează că a acceptat”, a adăugat el.

„Un profesionist nu se teme de măsurătoare”

„Cam cum am vrea să scoatem companiile astea la liman? Punând acolo aceiași oameni care nu au făcut prea multe lucruri profesionale în viață, doar că le spune un șef de partid că trebuie să fie puși acolo? Să se înscrie, să vină la o selecție. Și dacă tot au fost puși acolo cum au fost puși, de ce fug de o măsurătoare pe criterii de performanță? De ce nu acceptă criterii de performanță? De ce nu acceptă un plan de management? Haide să fim serioși, că nu asta e metoda”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat de ce unii refuză aceste criterii, el a răspuns: „Nu fac față acestor criterii. Au fost puși acolo ca o promisiune că te rezolvă cineva, că trebuie să te rezolve, și nu vrei să fii măsurat. Nu există. Un profesionist nu se teme de măsurătoare.”

Miruță a confirmat că reducerea indemnizațiilor pentru membrii consiliilor de administrație nu se va aplica celor care ocupă deja aceste funcții.

„Nu se dorește modificarea lucrurilor pentru cei care sunt în funcție în Consilii de Administrație”, a declarat Radu Miruță, adăugând că este vorba doar despre „viitor”.

„Viitorul sună frumos, dar pentru viitor, condițiile existente au rămas în mult prea puține situații. Cele multe s-au rezolvat. Și prin această metodă vor să fie cimentate deciziile deja luate”, a declarat Radu Miruță.

