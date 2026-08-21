Radu Miruţă: Noi am spus care sunt pragurile în care ne aşezăm la masă, nu mai votăm un guvern cu PSD

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a spus vineri, la Timişoara, despre formarea unui nou guvern, că USR nu mai votează un guvern cu PSD. El a adăugat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, nu de „pansamente”.

„Acest guvern tocmai dovedeşte că funcţionează, dovedeşte că planurile PSD de a bloca diverse decizii în România nu şi-au atins scopul. Dincolo, însă, de planurile acestea ale PSD, România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea să îşi ducă la îndeplinire politica publică pe care acest guvern o va avea. Este nevoie, lucrăm la aceste lucruri şi noi, nu doar PSD. Noi am anunţat, de la începutul acestei secvenţe de prostioară făcută de unii, care este poziţia noastră şi dacă aţi observat, în ultimele 3 luni suntem singurii care am rămas consecvenţi”, a spus Miruţă, potrivit News.ro.

„Noi am spus care sunt pragurile în care ne aşezăm la masă, în sensul că nu mai votăm un guvern cu PSD. (..) România nu mai are nevoie de pansamente din astea, să mai treacă 3-4 luni, România are nevoie de un guvern care să ducă cu putere la îndeplinire nişte măsuri pe care şi le asumă în programul de guvernare", a menţionat el.

Editor : M.B.