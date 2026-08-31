Radu Miruţă: Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO. Uzura începe să nu mai producă rezultate

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat duminică, despre războiul din Ucraina, că nu crede că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO, el precizând că modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina a început să ajungă într-o nouă etapă, în care Rusia nu mai avansează şi uzura începe să nu mai producă rezultate.

„Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membre NATO şi există discuţii în permanenţă. Să nu credeţi că ţările membre NATO nu sunt conectate, nu-şi conectează datele din serviciile de informaţii, nu coroborează tot felul de analize. În urma acestor analize coroborate, nu doar la nivelul României, ci şi dacă vreţi ca un backup la nivelul partenerilor care fac analize asemănătoare, nu există vreun indiciu, astăzi”, a spus Radu Miruţă, la Digi24.

El a precizat că, dimpotrivă, modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina, a început să ajungă într-o nouă etapă, în care Rusia nu mai avansează.

„Acea uzură de care se vorbea, începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că şi supramaţia asta aeriană începe să fie şi aerodată. Acum o lună şi jumătate, un avion F-16 din Ucraina a doborît în lupta aer-aer, un avion rusesc. Nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum. Am văzut atacuri cu dronă în adâncime în Rusia, din Ucraina. Pare că lucrurile, cel puţin pentru moment, sunt într-o stagnare pe toată linia frontului”, a mai spus el.

Editor : Liviu Cojan