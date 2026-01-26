Live TV

Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie”

Data publicării:
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
„Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă” „E critic să înzestrăm Armata”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, declară că nu există niciun plan pentru a tăia pensia militarilor, nici solda şi nici de a modifica criteriile după care se iese acum la pensie în privinţa calculului pensiei. Ministrul a adăugat că 75% din cei 3.700 de angajaţi ai MApN care au vârsta de pensionare au decis să nu iasă la pensie.

Radu Miruţă şi secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu au fost întrebaţi, luni, într-o conferinţă de presă, despre informaţiile care au apărut în spaţiul public, potrivit cărora 25.000 de angajaţi din MAI şi MApN ar dori să iasă la pensie pentru a beneficia de condiţiile pe noua lege şi care este planul, în situația în care vom asista la un val de pensionări.

„Astăzi, când dumneavoastră mă întrebaţi, din cei vreo 3.700 de angajaţi care ar fi putut să se pensioneze, 75%, chiar dacă au îndeplinit vârsta de pensionare, au decis să nu se pensioneze. Evident că suntem preocupaţi, nu forţând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere, astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulaţi pentru a face asta. Nu cu forţa, ci doar dacă ei consideră, spunându-vă că astăzi 75%, fără niciun stimulent, au decis să rămână în continuare angajaţi”, a afirmat Radu Miruţă, potrivit News.ro.

La rândul său, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a afirmat că la MAI sunt 15.000 de angajaţi care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

„La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt undeva la aproape 15.000 de colegi, de salariaţi care îndeplinesc condiţiile şi, după cum aţi văzut inclusiv în spaţiul public, se pleacă de la principiul ca cei care îndeplinesc astăzi condiţiile să nu fie afectaţi. De aici plecăm, suntem în continuu dialog cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale. Am discutat într-o primă şedinţă cu ei, cu siguranţă în perioada următoare vor mai fi alte discuţii şi, din punctul nostru de vedere, este o dorinţă ca cei mai cu multă experienţă să rămână în sistem”, a explicat Bogdan Despescu.

„Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă”

„Există tot felul de scenarii care se fac, însă eu cred că spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate şi să vă spun de ce. Atâta timp cât, fără niciun stimulent, oamenii au decis să rămână în continuare să lucreze, atâta timp cât cei care sunt deja la pensie au observat că din 2017 guvernele României succesiv, au decuplat creşterea pensiei, actualizarea pensiei, de creşterea soldei, oamenii au înţeles că momentul în care e cel mai avantajos să mergi înspre pensie, dacă nu te obligă cineva, este acel moment când vei fi ajuns să câştigi o sumă mai mare de bani. Preocuparea este foarte deschisă ca modificările care urmează să fie făcute, dacă vor fi făcute, este să dea un beneficiu celor care se gândesc să meargă la pensie, şi nu un dezavantaj”, a mai afirmat ministrul Apărării.

El a precizat că nu există un plan de a tăia pensia sau solda.

„Într-o ţară care are 649,5 kilometri de graniţă cu o ţară care se află în război (Ucraina - n.r.), este contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne. Nu. Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie în ceea ce priveşte calculul pensiei”, a transmis ministrul Apărării.

„E critic să înzestrăm Armata”

Radu Miruță a mai fost întrebat ce înseamnă aceste stimulente pentru păstrarea specialiştilor şi a oamenilor cu experienţă atât la MApN, cât şi la MAI.

„Este o anumită preocupare în spaţiul public ca ceea ţine de zona militară, de zona entităţilor de forţă să fie trasă într-o spaimă, într-o dezinformare. Pentru că de lucrurile astea profită cei care nu vor binele României. Trebuie avut în vedere următorul aspect şi asta e o chestiune pe care v-o spun, de asemenea, foarte deschis. Ministerul Apărării nu plăteşte doar salarii, de la Ministerul Apărării se plătesc şi pensii. Dacă astăzi sunt 3.700 de oameni care îndeplinesc condiţiile să se pensioneze, dacă vor ieşi la pensie, Ministerul Apărării va plăti pentru acei oameni şi cheltuielile asociate cu pensia şi va plăti şi cheltuieli asociate cu salariile celor care vor fi angajaţi în locul celor care pleacă la pensie, că nu se pune problema scăderii numărului de militari. Deci Ministerul Apărării va avea două cheltuieli paralele, una cu pensiile celor care pleacă la pensie, una cu salariile celor care vor lua locul celor care pleacă la pensie. Dacă noi vom reuşi să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar dintre cele două, pentru că nu vom plăti şi pensiile şi salariile celor care vin în locul acestora”, a mai declarat Radu Miruţă.

El a afirmat că este extrem de important ca Armata să fie înzestrată cu tehnologie de ultimă generaţie şi ca militarii să fie plătiţi bine.

„În funcţie de cât mult va permite bugetul pentru a face această stimulare, vom vedea cât de mulţi oameni vor decide să nu plece la pensie chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile pe lângă cei care au fost deja anunţaţi: 15.000 la MAI, 3.700 la MApN. Şi vedem cât de mare este economia. Noi nu putem spune că luăm bani de la sănătate, de la învăţământ. Noi spunem că este extrem de important Ministerul Apărării, e critic să înzestrăm Armata cu tehnologie de ultimă generaţie şi să-i plătim bine pe aceşti oameni”, a mai declarat Radu Miruţă.

Editor : B.P.

